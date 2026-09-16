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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Consorcio de Santiago licita por 502.000 euros a renovación da carpintería exterior do Palacio de Congresos

As obras incluirán novas ventás e portas e modificarán dous grandes ocos das fachadas para facilitar a entrada e saída de material durante os eventos

Redacción Santiago
16/09/2026 18:30
As empresas interesadas na renovación da carpintería exterior do Palacio de Congresos poderán presentar as súas ofertas ata o 6 de outubro
As empresas interesadas na renovación da carpintería exterior do Palacio de Congresos poderán presentar as súas ofertas ata o 6 de outubro
Concello de Santiago
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O Consorcio de Santiago vén de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación das obras de renovación da carpintería exterior do Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. O proxecto conta cun orzamento de 502.166,99 euros, IVE incluído, e ten como obxectivo actualizar os elementos exteriores do edificio e mellorar as súas condicións de uso e conservación.

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 6 de outubro de 2026.

A actuación permitirá renovar as ventás, portas e outros elementos exteriores que presentan un maior desgaste polo paso do tempo e pola exposición continuada ás condicións meteorolóxicas. Os novos elementos ofrecerán un mellor illamento fronte á entrada de aire e á perda de calor, o que contribuirá a aumentar a eficiencia enerxética do inmoble e a mellorar o confort no interior.

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A renovación facilitará tamén a conservación do edificio e reducirá as necesidades de mantemento a medio e longo prazo, ao substituír os elementos actuais por outros adaptados ás esixencias técnicas vixentes e preparados para ofrecer unha maior durabilidade.

Asemade, modificaranse as carpinterías dos grandes ocos das fachadas Leste e Oeste para facilitar a entrada e saída do material necesario para a montaxe e desmontaxe dos stands. En concreto, o pano de vidro inferior, actualmente fixo e situado xunto ás portas de madeira de evacuación, pasará a ser abatible, o que permitirá mellorar os traballos de carga e descarga e facilitará o labor dos profesionais durante a preparación dos eventos.

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