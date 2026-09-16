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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Biblioteca José Saramago de Santiago pechou 2025 con case 7.000 carnés e 16.500 libros prestados

A programación do novo curso manterá os clubs de lectura e os obradoiros de escrita e incorporará un certame de relatos curtos

Redacción Santiago
16/09/2026 18:00
A Biblioteca José Saramago conta con salas de lectura nos centros socioculturais de Vite, Conxo, Santa Marta e Fontiñas
A Biblioteca José Saramago conta con salas de lectura nos centros socioculturais de Vite, Conxo, Santa Marta e Fontiñas
Concello de Santiago
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O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, presentou hoxe a programación da Biblioteca José Saramago da rede de CSC para o novo curso, “que se fixa o reto de seguir medrando e seguir contribuíndo a que Santiago sexa unha cidade de persoas lectoras”. O edil puxo en valor que o centro pechou 2025 con case 7.000 carnés e máis de 16.500 libros prestados.

Na presentación tamén participou Lupe Rodríguez, técnica do departamento de Centros Socioculturais responsable da programación, que lembrou que a Biblioteca José Saramago “é unha única entidade pero ten salas de lectura nos centros socioculturais de Vite, Conxo, Santa Marta e Fontiñas, e desde eses espazos pode chegar a todos os veciños e veciñas de Santiago”.

Máis actividades e máis usuarias

Na programación da Biblioteca José Saramago para o novo curso mantéñense propostas moi consolidadas, como os clubs de lectura que se adaptan a diferentes públicos con distintos formatos: clubs de lectura semanais, quincenais, para relatos curtos, ou para pequenos lectores e lectoras. Tamén se manteñen os obradoiros de escrita creativa, e campañas anuais como a de “12 Meses, 12 Libros”.

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Na programación inclúense tamén propostas máis específicas vinculadas a datas concretas, como poden ser o Día das Escritoras, o Día das Bibliotecas, o aniversario do nacemento de José Saramago ou de Ánxel Casal, o Día da Poesía ou o Día de Rosalía. Neste curso tamén terá un protagonismo especial Xosé Neira Vilas, autor recoñecido no Día das Letras Galegas de 2027.

Outro dos obxectivos do curso é a creación dun certame de relatos curtos, para seguir fomentando a actividade da escrita entre os usuarios e usuarias da biblioteca.

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