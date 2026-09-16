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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Antón Santamarina recibe o IX Premio Porteiro Garea da USC pola súa traxectoria na lingüística galega

O catedrático emérito, ligado ao Instituto da Lingua Galega e á Real Academia Galega, reivindica o traballo colectivo detrás das súas investigacións

Redacción Santiago
16/09/2026 17:10
Antón Santamarina recolleu este mércores o IX Premio Porteiro Garea da Universidade de Santiago de Compostela
Antón Santamarina recolleu este mércores o IX Premio Porteiro Garea da Universidade de Santiago de Compostela
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O catedrático emérito de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela Antón Santamarina Fernández recolleu este mércores o IX Premio Porteiro Garea, que a Universidade compostelá lle concedeu por ser “unha das figuras máis destacadas da lingüística galega contemporánea que xogou un papel esencial no coñecemento do estado da lingua galega e das súas variantes, e tamén no establecemento da súa forma culta actual”.

O acto de entrega estivo presidido pola reitora Rosa Crujeiras e nel tamén participaron o profesor José Luis Regueira, membro do Instituto da Lingua Galega (ILG), que leu a laudatio; a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana, e o responsable do Servizo de Normalización Lingüística da USC, Manuel Núñez Singala.

Antón Santamarina dixo sentirse “un pouco sorprendido e confuso por este recoñecemento para o que non estou á altura dos meus predecesores pois no meu caso, se algo fixen pola defensa do galego na Universidade ou polo avance no seu coñecemento como disciplina é porque pertencín ao Departamento de Filoloxía Románica, despois ao de Filoloxía galega e tamén, simultaneamente ao ILG; era a miña obriga promover o seu uso e dedicarme ao seu estudo; recibía un soldo por iso”.

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No seu discurso, Santamarina fixo un percorrido pola súa traxectoria construído a través dun compendio de obras nas que ou ben colaborou ou ben dirixiu ou coordinou, aínda que deixou claro que “o meu traballo sería imposible sen a axuda dos colaboradores, maiormente bolseiros”. Dende os manuais cos que se iniciaron as publicacións do ILG, Galego 1 (1971) Galego 2 (1972) e Galego 3 (1974), ata unha obra propia, “inacabadísima”: un dicionario descritivo do galego moderno que comezou pola letra C (cunhas 13.000 entradas) e que agora vai pola D, un proxecto que -dixo- lle gustaría fose continuado por xeracións vindeiras.

Cunha mención especial á figura de Constantino García, Santamarina remataba o seu discurso cun agradecemento: “Desde o ano 1961 (van aló 65 anos) esta Universidade foi a miña casa; pasei nela moitas horas diarias; aprendín moito tanto dos mestres como dos colegas. En realidade son eu quen lle debe estar agradecido á Universidade de Santiago e non ao revés”.

Da modestia do profesor Santamarina falaron nas súas intervencións tanto a reitora como o profesor Regueira. “Quen dedicou toda a súa vida a un traballo orientado ao colectivo, á lingua e, en definitiva, ao país, non ten especial interese en ser el mesmo o protagonista, aínda que o mereza”, dixo a reitora, para quen “con este premio estamos a dicir ás persoas máis novas que o esforzo, o compromiso, o coñecemento e a responsabilidade merecen ser recoñecidos”.

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Lembrou a reitora a traxectoria do premiado, “profundamente ligada ao estudo, á defensa e á dignificación da lingua galega”. “A súa vida fala -dixo- dunha persoa que fixo do coñecemento unha forma de compromiso co país e coa súa cultura. Ao longo da súa carreira, o seu labor contribuíu, e segue contribuíndo a día de hoxe, desde institucións como o ILG e a Real Academia Galega, a que a lingua galega fose estudada con rigor, preservada con criterio científico  e transmitida ás novas xeracións como o que realmente é: unha parte esencial do noso patrimonio, da nosa cultura e da nosa maneira de estar e comprender o mundo”.

“Non buscou nunca Antón protagonismo, ben ao contrario, e por iso sei o incómodo que este acto é para el”, dixo no acto o profesor Regueira, para quen é “máis que merecido e un acto de xustiza, porque o seu afán estivo sempre orientado ao traballo para a lingua, a cultura e a edición galega”. “Ese compromiso ético e político foi a constante da súa vida académica e tamén persoal”, sentenciou.

O xurado desta novena edición estivo presidido pola reitora Rosa M. Crujeiras Casais e composto ademais pola vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana Iglesia; o director do Servizo de Normalización Lingüística da USC, Manuel Núñez Singala; Elena Freire Paz, representante da Comisión de Normalización Lingüística do Claustro; e Marta Irene Lois González e Mar Pérez Fra, representantes das comisións de normalización lingüística dos campus de Santiago e Lugo, respectivamente.

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