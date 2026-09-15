Valentín Del Olmo: “Con seis años escuché a Boney M. en un cassette y empezó una aventura de cuatro décadas”

Valentín del Olmo con Maizie Williams y Marcia Barrett, integrantes del grupo Boney M. Valen Del Olmo

Si piensas en los años 70 y te vienen a la cabeza pantalones de campana, destellos de discoteca y un señor cantando "Rah-rah-Rasputin", enhorabuena: Boney M. ya habita en tu subconsciente. Medio siglo después de que "Daddy Cool" o "Sunny" hicieran temblar las pistas de baile de media Europa -y hasta de la mismísima Unión Soviética-, el fenómeno lejos de caducar sigue reapareciendo una y otra vez en bandas sonoras, samplings de hip-hop o la radio del coche. Pero detrás de las lentejuelas, las polémicas y la maquinaria infalible del productor Frank Farian, había una historia llena de capas, luces y sombras que pedía ser contada con rigor y sin prejuicios.

De eso se ha encargado Valentín Del Olmo, una autoridad sobre la banda en español y el cerebro tras la plataforma oficial BoneyM.es. Tras décadas ejerciendo de arqueólogo musical y colaborando con sellos e instituciones internacionales, Del Olmo aterriza en Santiago de Compostela para presentar 'El Chico Boney M.' (Applehead Team), la biografía definitiva cargada con más de 300 páginas, fotografías inéditas y testimonios de los propios protagonistas. La presentación tendrá lugar mañana miércoles 16 de septiembre a las 19.00 horas en la Libraría Couceiro.

Empezó con la web BoneyM.es como un espacio de fans y terminó convirtiéndose en un archivo documental. ¿En qué momento preciso se dio cuenta de que había dejado de ser solo un admirador para convertirte en un custodio de la memoria del grupo?

Esto ha sido a raíz del paso del tiempo y de la experiencia. Digamos que cuando monto el club de fans, que es un término un poco de adolescentes, y tengo la página web me voy dando cuenta de que realmente es una manera de mantener el legado del grupo. También es cierto que cuando ves que, en mi caso, Sony contó conmigo en agradecimientos del recopilatorio que se editó en 2015 o la revista Bravo para elaborar un CD con hemeroteca de imágenes y de noticias de Boney M. en los años 70... Ahí te das cuenta de que a lo mejor la marca de Boney M. representa algo más que un club de fans.

Valentín Del Olmo, autor del libro 'El Chico Boney M.' y fundador de la plataforma oficial BoneyM.es Valentín Del Olmo

En la era previa a las redes sociales, catalogar, verificar y recopilar fotografías e intrahistorias de Boney M. debía ser un trabajo casi arqueológico. ¿Cuál fue el mayor reto a la hora de rastrear fuentes y verificar mitos alrededor de la banda?

El mayor reto me lo puse yo mismo. Todavía no habíamos entrado en la era de internet, por lo que era un auténtico reto conseguir información y noticias, pero uno se va ingeniando, va pensando, va visitando las hemerotecas de los medios de comunicación... Y ahí empiezas a descubrir bastante información. Es cierto que se da un salto cualitativo cuando llega el fenómeno de internet, que abre una ventana al mundo y permite no solo tener más información del grupo, sino que te conecta con personas de cualquier rincón que comparten esa misma afición por la música de Boney M..

¿En su caso cómo nació esta admiración por el grupo?

Yo tenía seis años en septiembre de 1984 y un día que salí del colegio fui con mi madre a casa de una vecina, que tenía una hija que también tenía mi edad. Esa vecina estaba escuchando un cassette de música y fue ahí cuando empezó a sonar una canción que me dejó bastante descolocado, me llamó la atención y pensé en ese momento: '¿Quién canta esto?'. Ahí fue la primera vez que escuché una canción de Boney M. y a partir de ese momento empezó una aventura que, por ahora, ha durado 40 años y me ha llevado a escribir el libro.

Ahí fue la primera vez que escuché una canción de Boney M. y a partir de ese momento empezó una aventura que, por ahora, ha durado 40 años" Valentín Del Olmo

El libro cuenta con el prólogo de Liz Mitchell e intervenciones clave de Marcia Barrett, Reggie Tsiboe o el fotógrafo Didi Zill. ¿Cómo fue el proceso de ganarse la confianza de los miembros del grupo e integrarlos en este proyecto editorial de Applehead Team?

Fui conociendo a todos y cada uno de los componentes originales del grupo Boney M., incluso a su creador y productor Frank Farian, en contextos muy diferentes pero que compartían un vínculo: la música. Por ejemplo, en el caso de Bobby Farrell lo conocí en un concierto que él ofreció en Francia y yo me escapé desde Barcelona en tren para verlo... También hay que decir que ellos me abrieron las puertas, me permitieron que yo pudiera conocerlos y eso también es muy importante.

Frank Farian fue el productor musical que creó y fundó el grupo de música Boney M. en 1974 Valen Del Olmo

Boney M. logró un éxito masivo en plena Guerra Fría, convirtiéndose incluso en uno de los pocos grupos occidentales que tocó en la Unión Soviética en 1978. ¿Hasta qué punto la música disco de Boney M. funcionó como un fenómeno geopolítico y transcultural más allá de las pistas de baile?

Realmente fue una revolución social. En la antigua Unión Soviética, a finales de los años 70, había mucho veto, entonces el hecho de que un grupo pop europeo internacional cruzara el telón de acero y ofreciera una serie de conciertos allí causó gran impacto. También hubo otro hecho, en abril de 1984, en pleno apartheid Boney M. hizo una gira por toda Sudáfrica que también fue una auténtica revolución.

Que un grupo pop europeo internacional cruzara el telón de acero y ofreciera una serie de conciertos en la Unión Soviética causó gran impacto" Valentín Del Olmo

Llegar a 2026 celebrando los 50 años de 'Daddy Cool' y 'Sunny' plantea la pregunta de la preservación. ¿Qué siente que le falta aún por reconocer o descubrir al público general sobre Boney M.?

A lo largo de la historia las tendencias musicales van cambiando y es evidente que la música que sonaba hace 50 años no es la misma que la que suena ahora, pero sí que hay canciones y grupos que siguen ahí. Es decir, aunque realmente los componentes de Boney M. no están juntos -Bobby Farrell murió en 2010-, su música sigue sonando y tiene que haber algún motivo. Es una música que no caduca: se sigue utilizando en bandas sonoras, samples, anuncios de televisión... También hay que tener en cuenta que 'Rasputin', el éxito de 1978, se hizo muy viral en TikTok en 2022 y eso permitió que nuevas generaciones conocieran la música de Boney M..

Sobre eso quería preguntarle: ¿Cómo vive una persona que está haciendo este trabajo de historia musical que, de repente, un algoritmo haga que un montón de adolescentes descubran una canción de ese grupo sobre el que ha estado trabajando?

Yo como seguidor y admirador del grupo podría decir que bendito algoritmo. Como fan, seguidor y admirador estoy muy contento porque al final se demuestra que el grupo dejó un buen legado.

Después de haber firmado la obra definitiva sobre el grupo en español, ¿cuál es el siguiente paso para Valentín Del Olmo y para el archivo de BoneyM.es?

Pues es curioso porque nunca me había planteado escribir un libro hasta que en 2023 pensé que de alguna manera me gustaría agradecerles no solamente por su música, sino por conocerlos a ellos y por darme su apoyo. De hecho, ellos participan en el libro, escribiéndome el prólogo, los entreactos... Ha participado hasta el fotógrafo del grupo. Ahora estoy saboreando este trabajo y, sobre todo, me gustaría que quedara como testigo de su música y del carisma de un grupo que inició su andadura en 1976 y que 50 años después sigue siendo recordado con tanto cariño y admiración.