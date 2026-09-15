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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia leva catro concertos gratuítos aos barrios de Santiago

A orquestra actuará do 16 ao 19 de setembro en Galeras, Conxo, Fontiñas e o centro histórico con César Ramos como director

Adriana Quesada
Adriana Quesada
15/09/2026 18:30
A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá catro concertos gratuítos en diferentes barrios de Santiago entre o 16 e o 19 de setembro
A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá catro concertos gratuítos en diferentes barrios de Santiago entre o 16 e o 19 de setembro
Concello de Santiago
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A Real Filharmonía de Galicia achega un ano máis a música clásica aos barrios de Santiago de Compostela con catro concertos gratuítos que permitirán ao público gozar da música da Orquestra en espazos próximos e non convencionais. Do 16 ao 19 de setembro, a RFG percorrerá diferentes puntos da cidade para presentar unha selección do repertorio que forma parte da súa actividade nesta nova tempada. Nesta ocasión, será o seu director asistente, César Ramos, quen estará á fronte da RFG.

A proposta busca facilitar o encontro entre a orquestra e a cidadanía, levando a música clásica a diferentes barrios composteláns e ofrecendo concertos nun formato próximo e accesible. As actuacións serán de balde, con entrada libre ata completar a capacidade dos espazos, e comezarán ás 20.00 horas.

O primeiro terá lugar o 16 de setembro na Casa das Máquinas, o segundo será o 17 na Igrexa de Santa María da Mercé de Conxo, o terceiro ao día seguinte en Área Central e, finalmente, o 19 terá lugar o último na Igrexa de Santo Agostiño

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Un repertorio con grandes nomes da música clásica

O programa abrirase coa 'Abertura d'O barbeiro de Sevilla', de Gioachino Rossini, unha das páxinas máis coñecidas do repertorio operístico. A continuación, interpretaranse a 'Abertura en Do maior', de Fanny Hensel-Mendelssohn, compositora alemá do Romanticismo, e o primeiro movemento da 'Sinfonía nº 1 en Do maior' de Georges Bizet.

A programación completarase co segundo movemento da 'Sinfonía nº 94 en Sol maior (A sorpresa)' de Franz Joseph Haydn, e coa 'Sinfonía nº 41 en Do maior' (Xúpiter), de Wolfgang Amadeus Mozart, considerada unha das grandes obras sinfónicas do compositor austríaco.

A través deste repertorio, a Real Filharmonía de Galicia propón un percorrido por diferentes épocas e estilos, combinando algunhas das páxinas máis populares da música clásica con obras que permiten descubrir figuras menos presentes nos programas tradicionais, como Fanny Hensel-Mendelssohn.

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