A Real Filharmonía de Galicia leva catro concertos gratuítos aos barrios de Santiago
A orquestra actuará do 16 ao 19 de setembro en Galeras, Conxo, Fontiñas e o centro histórico con César Ramos como director
A Real Filharmonía de Galicia achega un ano máis a música clásica aos barrios de Santiago de Compostela con catro concertos gratuítos que permitirán ao público gozar da música da Orquestra en espazos próximos e non convencionais. Do 16 ao 19 de setembro, a RFG percorrerá diferentes puntos da cidade para presentar unha selección do repertorio que forma parte da súa actividade nesta nova tempada. Nesta ocasión, será o seu director asistente, César Ramos, quen estará á fronte da RFG.
A proposta busca facilitar o encontro entre a orquestra e a cidadanía, levando a música clásica a diferentes barrios composteláns e ofrecendo concertos nun formato próximo e accesible. As actuacións serán de balde, con entrada libre ata completar a capacidade dos espazos, e comezarán ás 20.00 horas.
O primeiro terá lugar o 16 de setembro na Casa das Máquinas, o segundo será o 17 na Igrexa de Santa María da Mercé de Conxo, o terceiro ao día seguinte en Área Central e, finalmente, o 19 terá lugar o último na Igrexa de Santo Agostiño.
Un repertorio con grandes nomes da música clásica
O programa abrirase coa 'Abertura d'O barbeiro de Sevilla', de Gioachino Rossini, unha das páxinas máis coñecidas do repertorio operístico. A continuación, interpretaranse a 'Abertura en Do maior', de Fanny Hensel-Mendelssohn, compositora alemá do Romanticismo, e o primeiro movemento da 'Sinfonía nº 1 en Do maior' de Georges Bizet.
A programación completarase co segundo movemento da 'Sinfonía nº 94 en Sol maior (A sorpresa)' de Franz Joseph Haydn, e coa 'Sinfonía nº 41 en Do maior' (Xúpiter), de Wolfgang Amadeus Mozart, considerada unha das grandes obras sinfónicas do compositor austríaco.
A través deste repertorio, a Real Filharmonía de Galicia propón un percorrido por diferentes épocas e estilos, combinando algunhas das páxinas máis populares da música clásica con obras que permiten descubrir figuras menos presentes nos programas tradicionais, como Fanny Hensel-Mendelssohn.