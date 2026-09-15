Una oncóloga del CHUS recibe un premio nacional por un estudio sobre cáncer colorrectal metastásico

La doctora Nieves Martínez Lago desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela CHUS-IDIS

La doctora Nieves Martínez Lago, del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), ha sido reconocida en los Premios DISCOVERGI por un trabajo del estudio BeTAS centrado en pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

El proyecto analiza, en condiciones de práctica clínica real, la experiencia con un tratamiento utilizado en pacientes con cáncer colorrectal metastásico que ya habían recibido varias líneas terapéuticas.

Así, participaron en el estudio un total de 593 pacientes tratados en 19 hospitales españoles, lo que ha permitido conocer mejor quiénes pueden obtener un beneficio especialmente prolongado con esta estrategia.

Aproximadamente uno de cada cinco pacientes permaneció al menos nueve meses sin progresión de la enfermedad, con resultados de supervivencia muy favorables dentro de este contexto clínico. Estos datos aportan información relevante para comprender mejor la respuesta al tratamiento y avanzar hacia una atención cada vez más individualizada.

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"Este trabajo pone también de manifiesto el valor de los estudios de práctica clínica real, que permiten complementar la información procedente de los ensayos clínicos y conocer cómo funcionan los tratamientos en pacientes atendidos en la práctica asistencial habitual", ha explicado la doctora Martínez.

Esta investigadora recogió la pasada semana en Madrid el galardón, en la final de los Premios DISCOVERGI. Estos reconocimientos son una iniciativa de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (Fundación ECO), con la colaboración de Servier.

El proyecto fue seleccionado entre los trabajos finalistas en el ámbito de los tumores digestivos, y la doctora Martínez ha subrayado que el premio supone un reconocimiento al carácter colaborativo del estudio. "Detrás de este trabajo hay muchas horas de esfuerzo, colaboración entre centros y, sobre todo, un gran equipo de investigadores. Este reconocimiento es de todos los profesionales y centros que han hecho posible el estudio BeTAS", ha destacado.

El estudio, titulado 'Long-term responders to trifluridine/tipiracil plus bevacizumab (FTD/TPI+BEV) in previously treated metastatic colorectal cancer (mCRC): Results from the BeTAS real-world study', ya fue presentado en el Congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO 2026), uno de los principales encuentros internacionales en el ámbito de la oncología.

Asimismo, el pasado 1 de septiembre la prestigiosa revista ESMO Gastrointestinal Oncology, publicó dos artículos de este grupo de investigación, uno de ellos referente a los resultados de efectividad, seguridad y factores pronósticos de este mismo trabajo.