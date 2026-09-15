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Santiago de Compostela

El Festival Maré reunirá en Santiago a artistas de más de 16 países del 23 al 27 de septiembre

La séptima edición ofrecerá más de 30 espectáculos y propuestas de 12 lenguas en distintos espacios de la ciudad

Agencias
15/09/2026 16:30
El Festival Maré celebrará su séptima edición en Santiago de Compostela entre el 23 y el 27 de septiembre
El Festival Maré celebrará su séptima edición en Santiago de Compostela entre el 23 y el 27 de septiembre
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El Festival Maré celebrará del 23 al 27 de septiembre su séptima edición en Santiago de Compostela, con una programación que vuelve a situar la ciudad como punto de encuentro de culturas, lenguas y diferentes expresiones musicales.

La cita, apoyada por la Xunta de Galicia a través de los Conciertos del Xacobeo, reunirá a artistas de más de 16 países y con representación de 12 lenguas.

El festival se ha presentado este martes y ha contado con la participación del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el secretario xeral de Lingua, Valentín García.

Marcos Gómez ha destacado el valor de una propuesta que entiende la música como "herramienta de diálogo" entre comunidades y territorios. "Maré pone en contacto realidades culturales diferentes y permite que esa diversidad se convierta en un punto de encuentro, generando nuevas conexiones a través de la creación", ha señalado.

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Esta capacidad para establecer diálogos "enriquece la oferta cultural gallega y refuerza la vocación de Galicia como territorio abierto al intercambio y a la creación internacional".

El comisario del Xacobeo 2027 ha destacado también la contribución del festival a la dinamización turística de Santiago durante el otoño, al incorporar una cita cultural de carácter internacional al calendario de la ciudad.

"Los grandes eventos culturales ayudan a ampliar los motivos por los que visitar nuestras ciudades a lo largo del año y permiten seguir generando actividad fuera de los meses de mayor afluencia turística", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que Maré "combina una programación singular con la propia experiencia de descubrir Santiago, haciendo que la cultura y la ciudad formen parte de un mismo atractivo para quien nos visita".

Por su parte, Valentín García ha puesto en valor la diversidad lingüística de esta cita, con una programación específica por el Día Internacional de las Lenguas el día 26 de septiembre. "Esta iniciativa demuestra una vez más el poder de la lengua para estrechar lazos, tender puentes y descubrir nuevas culturas", ha destacado.

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Programación 

La programación de esta séptima edición estará formada por más de 30 espectáculos, cuatro producciones propias, ocho propuestas inéditas en Galicia y un estreno absoluto.

Entre los principales nombres del cartel se encuentran Aterciopelados, Bia Ferreira, Omar Souleyman, Ala.ni, António Zambujo, Magalí Sare & Vox Stellae y Marcos Coll.

Las propuestas transitan por diferentes géneros y tradiciones musicales, desde el jazz, el folclore y las músicas de raíz hasta el rock, el reggae, la trova cubana, la samba, el fado y el blues.

La programación incorpora así voces y creaciones vinculadas a la lusofonía, a las diásporas y a diferentes territorios de América Latina, África y Asia, en una apuesta por la diversidad que constituye uno de las señales de identidad del festival.

Los conciertos y actividades se repartirán por diferentes espacios de Santiago de Compostela, entre ellos el Teatro Principal, la Sala Capitol, el Auditorio de Galicia, la plaza de Mazarelos, Riquela, el CSC Maruxa y Coralia, la Casa das Crechas, la Casa de Máquinas y la Iglesia de la Universidad.

Completan la programación musical encuentros, talleres, propuestas participativas y otras actividades culturales, ampliando el festival como espacio de convivencia, intercambio y acceso a la cultura.

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