Cuatro investigadores de la USC, entre los científicos que reciben las Medallas de Investigación de la RAGC

Las Medallas de Investigación del a RAGC reconocen a cuatro investigadores vinculados a la USC USC

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) reconoce con sus Medallas de Investigación a cinco científicos y científicas gallegos de las universidades de Santiago y Vigo. Esta distinción valora "las trayectorias singulares y consolidadas en investigación" desarrolladas en Galicia, además de fomentar la promoción de la ciencia y la tecnología gallegas.

La entrega de los galardones, ha informado la entidad, tendrá lugar durante el acto del Día de la Ciencia en Galicia, que se celebrará el próximo 8 de octubre en Santiago.

Entre los premiados está Mabel Loza, que recibe la medalla Ángeles Alvariño González de la sección de Biología y Ciencias de la Salud de la RAGC "por su extraordinaria contribución al descubrimiento temprano de fármacos, que sitúa a Galicia como líder nacional y uno de los por los de innovación europeos en el sector".

Catedrática de Farmacología en la Universidad de Santiago y directora del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), ha liderado un centenar de proyectos y promovido más de 60 contratos de colaboración público-privada con la industria farmacéutica y biotecnológica. De este esfuerzo se derivan 17 nuevos medicamentos que alcanzaron ensayos clínicos con pacientes, incluido el reposicionamiento reciente de un fármaco oral para el tratamiento de la COVID-19.

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Por su parte, Sebastian Villasante recibirá la medalla Domingo García-Sabell Rivas, de la sección de Ciencias Económicas y Sociales, "por convertir a Galicia en un referente internacional en el estudio de la economía de los océanos y la sostenibilidad marina".

Profesor de Economía Aplicada de la USC e investigador del CRETUS (Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales), impulsó un área de investigación pionera, demostrando que los desafíos ambientales globales -como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la inseguridad alimentaria- no pueden comprenderse ni resolverse sin incorporar las dimensiones económicas, sociales e institucionales que condicionan el acceso a los recursos marinos.

Así, las rías gallegas y las comunidades pesqueras locales le sirven como escenario para analizar los impactos socioeconómicos del cambio climático, la vulnerabilidad costera y los procesos de transformación sostenible de las economías marinas.

La medalla Isidro Parga Pondal de Ciencias Técnicas irá para Leandro Alejano, catedrático de Mecánica de las Rocas en la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo, por ser "una de las figuras más destacadas de la ingeniería de minas y de la mecánica de rocas tanto en el contexto estatal como internacional".

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Sus investigaciones, señala la RAGC, han "impulsado de manera relevante la seguridad en ingeniería minera y civil", así como la eficiencia y la sostenibilidad en el sector de la industria extractiva.

La actual rectora de la USC, Rosa Crujeiras, recibirá la medalla Enrique Vidal Abascal de la sección de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación, "por su trayectoria investigadora con contribuciones de referencia internacional en el campo de la Estadística y cuyo trabajo dio lugar a importantes avances metodológicos".

En los últimos años, Crujeiras ha liderado proyectos competitivos de investigación, tanto en el marco del Plan Nacional de I+D+i como impulsando una notable actividad de transferencia de conocimiento mediante contratos con empresas y colaboraciones con administraciones públicas. Destaca asimismo en el desarrollo de herramientas de software ampliamente utilizadas por la comunidad investigadora.

Finalmente, la medalla Antonio Casares Rodríguez de la sección de Química y Geología irá para Francisco Rivadulla Fernández, catedrático de Química Física de la Universidad de Santiago e investigador del CiQUS, por "su manera original de abordar la investigación en el campo de los materiales, diseñando materiales funcionales desde una aproximación global, que implica su síntesis a escala nanométrica y su caracterización estructural, magnética y de transporte, mediante técnicas no convencionales concebidas en el propio laboratorio".

El investigador desarrolla nuevos materiales para la conversión de energía termoeléctrica, centrándose en los últimos años en los materiales activos para el transporte térmico, lo que lo llevó a crear equipos experimentales que miden la conductividad térmica de líquidos y nanoestruturas. En la actualidad está trabajando en la aplicación de una técnica novedosa para estudiar la actividad radiactiva de suelos y rocas de diversos lugares de Galicia, una técnica que permite además datar fósiles y minerales.