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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O CSC de Vite acolle unha exposición sobre un proxecto de cooperación con mulleres rurais de El Salvador

'Mulleres que cultivan futuro' poderá visitarse ata o 30 de setembro e mostra o traballo desenvolvido pola ONG SED con máis de 30 mulleres

Adriana Quesada
Adriana Quesada
15/09/2026 18:30
A exposición 'Mulleres que cultivan futuro' poderá visitarse no centro sociocultural José Saramago de Vite ata o 30 de setembro
A exposición 'Mulleres que cultivan futuro' poderá visitarse no centro sociocultural José Saramago de Vite ata o 30 de setembro
Concello de Santiago
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O centro sociocultural José Saramago de Vite acolle desde hoxe a exposición “Mulleres que cultivan futuro”, unha mostra vinculada ao proxecto de cooperación internacional que a ONG SED está a desenvolver en El Salvador, financiado coas subvencións municipais de Cooperación ao Desenvolvemento, e que poderá visitarse ata o día 30 deste mes. 

A mostra está integrada por cinco tótems explicativos que combinan fotografías, testimonios e contidos divulgativos para achegar á veciñanza de Santiago a realidade de mulleres rurais de El Salvador e mostrar o traballo que desenvolve a ONG Solidaridad, Educación, Desarrollo, SED, en torno ao dereito á alimentación, a agroecoloxía, a autonomía económica e o empoderamento das mulleres.

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O proxecto que a organización está a desenvolver en El Salvador ten como destinatarias directas a máis de 30 mulleres, que tiveron acceso a pequenas granxas de galiñas que melloran a súa capacidade de autoconsumo, a súa seguridade alimentaria e a súa autonomía económica. Na exposición pódense ver imaxes tomadas na comunidade, e son as propias mulleres salvadoreñas as que narran a súa experiencia, mostrando os cambios que pode impulsar a cooperación internacional.

“Mulleres que cultivan futuro” aborda tamén o dereito humano á alimentación, a produción sostible de alimentos e o papel da agroecoloxía como ferramenta para coidar o solo e a auga, aproveitar os recursos locais e fortalecer a resiliencia das familias. Trátase de poñer o coco, non só na produción de alimentos, senón tamén na xeración de oportunidades para as mulleres nas súas comunidades, mostrando como a cooperación internacional vai máis alá da entrega de recursos para acompañar procesos protagonizados polas propias comunidades locais.

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