La Cátedra Médica USC-Semergen cumple diez años con el foco en la formación de los futuros médicos

La Cátedra Médica USC-Semergen nació en 2016 para reforzar la colaboración entre la medicina de familia y la Universidad de Santiago Santi Alvite

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha participado este martes en el acto del 10º aniversario de la Cátedra Médica USC-Semergen, en el que ha llamado a estrechar los vínculos entre la sanidad pública y la universidad para que los médicos del futuro encuentren en Galicia "el mejor lugar para recibir su formación".

En el encuentro, el titular de la sanidad pública gallega ha estado acompañado por la rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, por el decano de la Facultad de Medicina y Odontología, José Martín Carreira, el vicepresidente de la Junta Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Rafael Micó, y el director de la cátedra y profesor de Fisiología de la USC, Víctor Manuel Arce.

El conselleiro ha reivindicado el trabajo de las entidades implicadas en la cátedra y ha destacado su apoyo a la hora de hacer frente a los retos de la sanidad gallega para retener el talento profesional, responder a la demanda asistencial y "continuar explorando nuevas vías de innovación científica, terapéutica y tecnológica".

Caamaño también ha reafirmado el compromiso autonómico con la Formación Sanitaria Especializada, que este año bate un nuevo récord con 725 plazas para el ejercicio de 2026-2027, de las que 207 corresponden a medicina familiar y comunitaria.

Cuatro investigadores de la USC, entre los científicos que reciben las Medallas de Investigación de la RAGC Más información

También ha incidido en que la sanidad gallega está inmersa en un proceso de transformación, con medidas que buscan reforzar el sistema, permitiendo a los profesionales desarrollar su actividad "con plenas garantías" y que esto se traduzca en una atención sanitaria "de máxima calidad".

Entre las distintas medidas que está tomando el Gobierno autonómico, el responsable sanitario ha reivindicado la apuesta por la atención primaria como eje del sistema sanitario.

Sobre esto, ha citado la creación de la nueva Dirección Xeral de Atención Primaria y Comunitaria y el refuerzo del peso de las direcciones de este nivel asistencial en las siete áreas sanitarias. También se ha referido a la reforma de Atención Primaria, que se presentará en próximas semanas.

Por último, el conselleiro ha destacado el papel de los profesionales como el motor de la sanidad y ha reconocid la trayectoria del doctor Juan Jesús Gestal, antiguo decano de la facultad de Medicina y Odontología de la USC, quien fue galardonado en este aniversario con el Premio Cátedra de Educación Médica USC-Semergen.

Un laboratorio da USC lidera o primeiro protocolo europeo para vixiar a saúde de traballadores expostos ao radón Más información

Diez años de docencia

Por su parte, Rosa Crujeiras ha reivindicado la cátedra como una medida de la "solidez" de la colaboración institucional. Una cátedra, ha dicho, que nació en 2016 con una idea "plenamente vigente": convertirse en un espacio de colaboración entre medicina de familia y universidad.

"El objetivo era poner en común experiencias y recursos para mejorar la formación de los futuros profesionales", ha señalado, apuntando además que las cátedras institucionales no son solo una estructura administrativa, sino que tienen un sentido cuando "la colaboración se transforma en proyectos, en investigación, en oportunidades para estudiantes y profesionales".