El Camino Portugués por la Costa se acerca a los 100.000 peregrinos y registra un crecimiento del 26%

Más de 83.000 peregrinos han recogido ya la Compostela tras realizar el Camino Portugués por la Costa y pasar por Vigo Santi Alvite

El Camino Portugués por la Costa se acerca a los 90.000 peregrinos (récord con el que cerró el 2025), con un incremento del 26%, el mayor crecimiento de las rutas xacobeas, según ha señalado este martes la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Ortiz ha celebrado el crecimiento de este camino, a pesar de la negativa de Abel Caballero a señalizar la ruta a su paso por la ciudad olívica, en una comparecencia junto al jefe territorial de Turismo, Felipe Ferrero. Ambos han visitado el albergue de peregrinos 'Juan Manuel López Chaves', en O Berbés, para hacer balance de la afluencia de romeros este año en el Camino Portugués por la Costa.

Según ha apuntado la delegada, un total de 83.366 peregrinos ya han recogido su 'compostela' tras pasar por Vigo, lo que supone "una cifra estratosférica", teniendo en cuenta que el año aún no ha terminado y que 2025 acabó con 90.000 caminantes por esta ruta. Además, ha recordado Ana Ortiz, la cifra real es mayor porque hay cientos de peregrinos que no recogen su acreditación en el Obispado de Santiago.

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"Todo indica que cerraremos el año superando la mágica cifra de 100.000", ha señalado la delegada, que ha explicado que el 80 % de los peregrinos que pasan por Vigo son extranjeros (la mayoría americanos, italianos, alemanes y polacos). "Hablamos de peregrinos de alto poder adquisitivo que paran varios días en Vigo, en nuestros hoteles, comercios y restaurantes", ha matizado.

Desde que se declaró como ruta oficial el Camino Portugués por la Costa, en mayo de 2016, más de 353.000 personas han seguido este itinerario, lo que evidencia su potencialidad. "Por desgracia, tenemos que lamentar la negativa del alcalde, Abel Caballero, a señalizar la ruta a su paso por nuestras calles, lo que provoca que numerosos peregrinos se pierdan", ha apostillado.