Servicios mínimos en colegios de Santiago: limpieza en días alternos de aseos y comedores y aulas una vez por semana

Aula en un colegio de Santiago DC

La Consellería de Educación publica este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos en colegios de Santiago afectados por la huelga convocada por la CIG durante los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 del mes de septiembre para el personal de la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.

Así, en primer lugar, tendrán la consideración de servicios mínimos la limpieza en días alternos de los baños y aseos, así como la retirada de residuos orgánicos, la limpieza en días alternos de los comedores (si esta actividad la realiza el personal afectado por la huelga).

En esos días alternos, una vez por semana, se deberá proceder al barrido y fregado de la aulas y del mobiliario (mesas y sillas), así como a la limpieza de las zonas comunes.

Estas tareas serán realizadas, según establece la orden de la consellería, por el 30 % del personal asignado a cada centro (mínimo una persona), durante el tiempo mínimo imprescindible para eso y "sin que en ningún caso conlleve una jornada superior a la habitual diaria".

En segundo lugar, además, tendrán la consideración de servicios mínimos la presencia de un conserje u ordenanza durante el período de tiempo que el centro docente esté abierto para las actividades lectivas.

EL CONTRATO "MÁS PRECARIO"

La designación nominal del personal que deberá cubrir los distintos servicios relacionados en los artículos anteriores se hará por los responsables de la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A. Esta lo notificará al personal designado y lo publicará en el tablón de anuncios de los centros educativos afectados por la huelga.

Los paros afectan, en concreto, a centros de educación infantil y primaria (CEIP) del ayuntamiento de Santiago de Compostela. La necesaria conciliación entre el ejercicio del derecho constitucional de huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales obliga a la Administración autonómica a fijar estos servicios mínimos "indispensables", según la Xunta.

El representante de la CIG Paulo Rubido denunció en una rueda de prensa la semana pasada que este es "clarísimamente el contrato más precario" de Santiago de Compostela y que se desarrolla en "situación anómala". A pesar del incremento presupuestario del ayuntamiento para este contrato, que "casi triplicó la dotación", las condiciones que aplica la empresa "siguen siendo las mismas", criticó.