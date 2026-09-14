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Santiago de Compostela

Rueda confirma que la Xunta destinará a vivienda pública los fondos estatales para Santiago y A Coruña

El presidente gallego defiende una gestión "ágil y eficaz" de los recursos y vuelve a cuestionar la declaración de zonas tensionadas

Agencias
14/09/2026 16:00
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico
Alfonso Rueda ha asegurado que la Xunta promoverá vivienda pública con los fondos estatales destinados a las zonas de mercado residencial tensionado
Europa Press/Archivo
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que los fondos estatales de vivienda para zonas de mercado residencial tensionado serán usados para construir vivienda pública en Santiago y A Coruña.

"Si la normativa del Gobierno central es traspasar ese dinero para que se haga promoción de vivienda pública y el dinero lo tiene la Xunta, tengan por seguro que la haremos", ha señalado Rueda a preguntas de los medios de comunicación durante su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta.

Todo ello, después de que Santiago y A Coruña pidiesen que los fondos otorgados por el Gobierno central su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirán.

Vista de la rúa da Caramoniña, donde el Concello rehabilitará cinco edificaciones para destinarlas a vivienda pública de alquiler

Santiago no descarta acciones si la Xunta reparte fuera de las zonas tensionadas los fondos estatales para vivienda

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El presidente autonómico ha afirmado que la Xunta usará esos fondos de forma "ágil y eficaz" y ha vuelto a remarcar que la declaración de zona residencial tensionada "no es la solución" a la crisis de la vivienda.

En este sentido, ha expuesto que en la ciudad de A Coruña la "disminución de la oferta de vivienda en alquiler fue enorme, muy significativa" y Santiago "parece que va camino de lo mismo".

"Todo es desviar la atención, echar a otros las culpas y ahora, la última, es que se hable del destino de esos fondos para no hablar realmente de la gestión y de los resultados perjudiciales de la declaración de zona tensionada", ha esgrimido el mandatario gallego.

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