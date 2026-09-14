Rueda confirma que la Xunta destinará a vivienda pública los fondos estatales para Santiago y A Coruña

Alfonso Rueda ha asegurado que la Xunta promoverá vivienda pública con los fondos estatales destinados a las zonas de mercado residencial tensionado Europa Press/Archivo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que los fondos estatales de vivienda para zonas de mercado residencial tensionado serán usados para construir vivienda pública en Santiago y A Coruña.

"Si la normativa del Gobierno central es traspasar ese dinero para que se haga promoción de vivienda pública y el dinero lo tiene la Xunta, tengan por seguro que la haremos", ha señalado Rueda a preguntas de los medios de comunicación durante su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta.

Todo ello, después de que Santiago y A Coruña pidiesen que los fondos otorgados por el Gobierno central su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirán.

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El presidente autonómico ha afirmado que la Xunta usará esos fondos de forma "ágil y eficaz" y ha vuelto a remarcar que la declaración de zona residencial tensionada "no es la solución" a la crisis de la vivienda.

En este sentido, ha expuesto que en la ciudad de A Coruña la "disminución de la oferta de vivienda en alquiler fue enorme, muy significativa" y Santiago "parece que va camino de lo mismo".

"Todo es desviar la atención, echar a otros las culpas y ahora, la última, es que se hable del destino de esos fondos para no hablar realmente de la gestión y de los resultados perjudiciales de la declaración de zona tensionada", ha esgrimido el mandatario gallego.