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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia abre a venda de abonos para a súa nova tempada no Auditorio de Galicia

Os abonos xerais poderán adquirirse do 15 ao 17 de setembro, mentres que os flexibles e as entradas individuais estarán dispoñibles desde o día 22

Adriana Quesada
Adriana Quesada
14/09/2026 17:30
A Real Filharmonía de Galicia actuará o mércores 22 de xullo na Praza da Quintana nun concerto gratuíto das Festas do Apóstolo
A nova tempada da Real Filharmonía de Galicia ofrecerá concertos no Auditorio de Galicia entre outubro de 2026 e xuño de 2027
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A nova tempada da Real Filharmonía de Galicia ofrece diferentes posibilidades para gozar da programación da orquestra no Auditorio de Galicia. Ademais dos abonos xerais, que permiten asistir aos concertos de toda a tempada, o público poderá optar por abonos flexibles ou polo abono do ciclo (EN)FOCO XACOBEO, que reúne catro propostas que amplían os límites da experiencia sinfónica e exploran o diálogo con outras linguaxes artísticas.

A venda dos diferentes formatos realizarase de maneira progresiva ao longo do mes de setembro, mentres que as entradas individuais estarán dispoñibles a partir do día 22.

Os abonos xerais permiten adquirir entradas para toda a tempada. Dentro desta modalidade é posible escoller entre tres formatos diferentes: o abono A, que permite asistir a 24 concertos de outubro a xuño por 298,50€; o abono B, que son 13 concertos de outubro a xaneiro por 157,25; e o abono C, que conta con 13 concertos de febreiro a xuño por 181,05€. Cómpre indicar que a venda dos abonos xerais estará habilitada do 15 ao 17 de setembro de 2026.

A concelleira Míriam Louzao presentou este luns un avance da programación da SELIC 2026, que terá lugar na praza da Quintana do 2 ao 11 de outubro

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En canto ao ciclo (EN)FOCO XACOBEO, volverá ocupar un lugar destacado na programación da Real Filharmonía de Galicia. O abono inclúe os catro concertos do ciclo, todos eles os venres, e está dispoñible unicamente de maneira presencial no despacho de billetes da Zona C · Punto de Información Cultural.

As catro propostas que integran o ciclo son: 'Unha noite de tango', que terá lugar o 16 de outubro; 'Cineuropa: The General', o 20 de novembro; Rufus Wainwright + RFG, o 12 de marzo; e Michel Camilo, o 16 de abril. 

Finalmente, os bonos flexibles permiten ao público deseñar a súa propia tempada escollendo os concertos aos que desexan asistir. Neste caso existe a opción de elixir circo concertos de toda a temporada por 70€ ou dez concertos por 140€. 

No caso das entradas individuais, estas poderán adquirirse desde o 22 de setembro. 

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