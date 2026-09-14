La RAG y la Xunta estudian iniciativas para poner en valor el patrimonio lingüístico vinculado al mar
Con el proyecto 'Denominación Gallega de Fauna Marina' buscan establecer nombres normalizados para las especies de pescado comercializadas en Galicia y recuperar términos tradicionales
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, y el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, han abordado posibles vías de colaboración e iniciativas relaciondas con la puesta en valor de la cultura y del patrimonio lingüístico vinculado al mar.
Durante la reunión, han tratado el proyecto 'Denominación Gallega de Fauna Marina', impulsado por la RAG, que tiene como objetivo establecer nombres oficiales y normalizados para las especies de pescados presentadas o comercializadas en aguas gallegas.
"Recuperando también denominaciones tradicionales empleadas por los pescadores y personas mariscadoras", informan sobre el contenido del encuentro.
La iniciativa, añaden, "permitiría avanzar en un repertorio de referencia con aplicación en los ámbitos pesquero, científico, educativo, gastronómico y comercial".