Un laboratorio da USC lidera o primeiro protocolo europeo para vixiar a saúde de traballadores expostos ao radón
O documento, encargado polo Ministerio de Sanidade, establece pautas para reducir o risco de cancro de pulmón e descarta probas médicas con radiación por falta de evidencia sobre a súa utilidade
O Laboratorio de Radón de Galicia (USC) liderou o Protocolo de Vixilancia Sanitaria Específica de Persoas Traballadoras Expostas a Radon, un encargo do Ministerio de Sanidade. O traballo realizado por este laboratorio universitario adscrito ao CRETUS, cos docentes Lucía Martín Gisbert e Alberto Ruano Raviña como investigadores principais, contou coa colaboración de sociedades científicas, outras universidades, sindicatos e institutos autonómicos de seguridade e saúde no trabajo.
O protocolo, o primeiro destas características en Europa, é pioneiro no seu ámbito ao establecer as recomendacións de seguimento do persoal traballador que está exposto a concentracións elevadas de radon no seu traballo e que superen a dose de radiación fixada para a súa clasificación como expostos.
O documento destaca dous aspectos: por unha banda, a obriga das persoas empregadoras en clasificar os traballadores e traballadoras como expostos se se superan certas condicións; e por outra, faise énfase en dar pautas ao persoal médico do traballo para reducir o risco de cancro de pulmón debido á exposición a radon, considerando especialmente o consumo de tabaco, a posible exposición a outras sustancias carcinoxénicas no ámbito laboral, e finalmente a presencia de concentracións elevadas de gas radon tamén nos domicilios. Así mesmo, o protocolo non recomenda a realización de ningunha proba médica ou de imaxe e particularmente aquelas que impliquen o uso de radiación ionizante, como o TAC de baixa dose, ao non existir evidencia científica sobre a súa utilidade en persoas expostas a radon.
O persoal investigador da USC lembra que todos os postos de traballo situados en planta baixa ou baixo rasante teñen a obriga de medir radon se están nos máis de 1.600 municipios españois clasificados como zona II (zona de risco) polo Consejo de Seguridad Nuclear. No caso de Galicia é a práctica totalidade e as medición deben realizarse con laboratorios acreditados durante un período de tres meses comprendido entre o 1 de outubro e o 31 de maio.