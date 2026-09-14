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Santiago de Compostela

La Xunta subastará una vivienda de 74 metros cuadrados en Vite con un precio de salida de 157.871 euros

El inmueble de la calle Alexandre Bóveda podrá adquirirse desde 101.037 euros en tercera subasta el próximo 21 de octubre

Agencias
14/09/2026 15:29
Barrio de Vite, uno de los objetivos del Plan
La vivienda que saldrá a subasta está situada en la calle Alexandre Bóveda, en el polígono de Vite de Santiago
Xunta/Archivo
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El próximo 21 de octubre tendrá lugar la subasta pública presencial de dos lotes de bienes inmuebles de titularidad de la Xunta, uno de ellos compuesto por una vivienda en el barrio de Vite, en Santiago, y el otro con cuatro parcelas rústicas en Santa Comba.

Así lo publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG), en un anuncio de la Consellería de Facenda relativo a esta enajenación de inmuebles de titularidad autonómica.

A las 10.30 horas del 21 de octubre tendrá lugar la subasta pública presencial de estos dos lotes. El primero se trata de un bien urbano, en concreto una vivienda en una planta primera del bloque 15 en la calle de Alexandre Bóveda número 15, en el polígono de Vite. Ocupa una superficie útil de 74 metros cuadrados.

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El tipo de licitación en primera subasta contempla un precio de 157.870,98 euros; en segunda baja a 126.296,78 euros y en tercera a : 101.037,42 euros.

El segundo lote, con cuatro parcelas rústicas, prevé licitación en primera subasta por 34.776,89 euros, por 27.821,51 euros en segunda y por 22.257,21 euros en tercera.

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