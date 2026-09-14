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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Concello de Santiago destina 90.000 euros ás asociacións veciñais para gastos de 2026

As axudas cubrirán ata o 80% dos custos, cun máximo de 3.000 euros por entidade ou de 5.100 euros para as titulares de equipamentos socioculturais

Redacción Santiago
14/09/2026 18:00
A convocatoria de subvencións ás asociacións veciñais conta cunha dotación municipal de 90.000 euros para o exercicio 2026
A convocatoria de subvencións ás asociacións veciñais conta cunha dotación municipal de 90.000 euros para o exercicio 2026
Concello de Santiago
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A voceira do executivo municipal, Míriam Louzao, deu conta en rolda de prensa dos principais asuntos da sesión ordinaria da Xunta de Goberno local, entre os que destaca a aprobación da convocatoria de subvencións ás asociacións veciñais.

Estas axudas, que contan cunha dotación de 90.000 euros, danlles cobertura a gastos realizados durante todo o exercicio 2026, distribuídos en dous tramos: gastos efectivamente exectuados e pagados entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro, que teñen que xustificarse ata o 15 de outubro; e gastos realizados entre o 1 de outubro e o 31 de decembro (cun máximo do 30% do total), que se aboarán no momento da concesión e poderán xustificarse ata o 15 de xaneiro de 2027. Esta última parte, indicou a concelleira, “trátase dunha novidade” na convocatoria deste ano e co obxecto de dala a coñecer e para explicar todas as dúbidas que xurdan o Concello manterá unha reunión explicativa coas entidades veciñais interesadas.

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O importe da subvención non poderá superar o 80% do orzamento das actividades que se presenten, cun límite de 3.000 euros, que se eleva a 5.100 cando as entidades sexan as titulares do equipamento sociocultural.

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación no BOP da Coruña.

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