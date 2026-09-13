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Santiago de Compostela

A XXXIX Semana Cultural de Conxo abordará o benestar desde unha perspectiva comunitaria

O programa inclúe actividades sobre saúde, alimentación, deporte e cultura entre o 14 e o 19 de setembro

Redacción Santiago
13/09/2026 10:00
O CSC de Conxo celebrará do 14 ao 19 de setembro a súa XXXIX Semana Cultural
O CSC de Conxo celebrará do 14 ao 19 de setembro a súa XXXIX Semana Cultural
Santiago Turismo
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Na súa Semana Cultural, o centro sociocultural de Conxo quere lembrar que o benestar non é unha meta individual que se alcance en solitario, senón que debe construirse desde unha ollada comunitaria e integral. Por iso, as actividades incluídas na programación deste ano exploran a influencia que teñen no benestar as relacións persoais e os coidados, a alimentación, a actividade física ou mesmo as actividades culturais.

A XXXIX Semana Cultural comenzará o luns 14 de setembro con dúas actividades: unha cata de mel a cargo do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, a partir das 18.00 horas; e unha mesa redonda baixo o lema “BenEstar Xunt@s” na que participarán Carmen Neiro, enfermeira de Atención Primaria; Esther Pedrosa, técnica de deportes da USC; e Zulema Spinelli, encargada de ocio e deportes de FEAFES.

Ao día seguinte, no martes 15, a programación inclúe unha ruta de sendeirismo por Conxo, Vidán e Santa Marta, a cargo de “Vía Láctea”, e que comezará ás 10.30 horas. Pola tarde, a partir das 19.00 horas, o CSC acollerá unha mostra de curtas na que se proxectarán catro obras relacionadas coa saúde e o benestar. No día 16, haberá tamén dúas actividades no marco da Semana Cultural de Conxo; un obradoiro de cociña e unha xornada de xogos de estratexia.

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O deporte protagonizará a axenda do xoves 17, cun encontro de clubes, unha mostra aberta coas diferentes actividades con colectivos do barrio, e unha merenda saudable compartida. Xa no 18 de setembro, está prevista a actuación de Marta Alonso Tejada, co seu espectáculo interactivo de danza “Baila un vestido verde”, a partir das 19.00 horas.

A XXXIX Semana Cultural de Conxo pecharase o sábado 19 de setembro cun obradoiro de muralismo, a partir das 10.30 horas; e co concerto Novas Xeras, a partir das 19.00 horas,  con Migui Carballido, Bareixa e Five Stars.

Ademais, haberá un roteiro de petiscos saudables polo barrio, e mantense aberta no centro sociocultural a exposición de conmemoración do centenario do antigo Concello de Conxo, “Conxo, un concello de seu”.

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