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Santiago de Compostela

Verea exige explicaciones por los supuestos turnos de seis policías locales en Santiago durante el verano

El PP asegura que no puede comprobar los cuadrantes y pide una investigación interna si se confirma que hubo jornadas sin un oficial

Agencias
11/09/2026 17:37
Borja Verea reclama al Gobierno local explicaciones sobre la cobertura de los turnos de la Policía Local durante los meses de julio y agosto
Borja Verea reclama al Gobierno local explicaciones sobre la cobertura de los turnos de la Policía Local durante los meses de julio y agosto
Europa Press
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El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha exigido al Gobierno local explicaciones tras recibir informaciones acerca de supuestos turnos de "solo seis policías locales" en los fines de semana de julio y agosto.

En rueda de prensa, el popular ha indicado que no tienen acceso directo a los cuadrantes de la Policía local por lo que no pueden comprobar si esta información es verdadera y, de ser así, en cuantas jornadas concretas hubo "seis efectivos".

Según las informaciones trasladadas al PP, incluso se habrían producido turnos en los que no estaba garantizada la presencia "obligatoria" de un oficial. Una situación que, para Borja Verea, sería una "irresponsabilidad gravísima que pone en riesgo la seguridad de las personas y del propio cuerpo de policía".

Por este motivo, el grupo municipal ha presentado formalmente una pregunta para que el Gobierno local confirme o desmienta dicha información y, de ser el caso, expliquen cómo se pudo llegar a esa situación.

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En este sentido, el popular ha hilado la supuesta falta de efectivos con la "intranquilidad" manifestada por los vecinos de barrios como el de Vite. De hecho, ha recordado su reciente visita a un edificio de dicho barrio, durante la cual fue grabado de forma "intimidatoria" por los inquilinos de una vivienda, denunciada por los vecinos por ser un supuesto narcopiso. "La respuesta no puede ser negar el problema. Hay que escuchar, actuar y buscar soluciones", ha asegurado.

Ante este escenario, el líder del PP compostelano ha propuesto medidas como contratar más policía local, colocar más cámaras de videovigilancia y activar las que ya se encuentran en las calles, o mejorar la iluminación urbana.

"¿Por qué --el Gobierno local-- no quiere poner cámaras de videovigilancia? Dicen que porque afecta a la intimidad, cuando todas esas imágenes quedan guardadas y protegidas. Únicamente puede acceder a ellas el juzgado de guardia", ha recalcado.

Con todo, Borja Verea, ha solicitado al Gobierno local que dé explicaciones públicas y, en el caso de ser verdadera dicha información, abra una investigación o inspección interna para determinar qué está ocurriendo.

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Por otra parte, preguntado acerca de su opinión sobre las declaraciones de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sobre la gestión de los fondos estatales para zonas de mercado residencial tensionado y su posible reparto en áreas que carecen de dicha declaración, el popular ha señalado que "no puede valorarla al no tener toda la información".

Igualmente, ha aprovechado este punto para reiterar su disconformidad con la declaración de zona de mercado residencial tensionado de la capital gallega al afirmar que esta medida "no funcionó en ninguna de las ciudades en las que se aplicó". "En todas se replica lo mismo, desaparecen pisos para familias y se incorporan pisos de temporada", ha apuntado.

Para el popular esto "no va de izquierdas ni de derechas", ya que "todos los partidos tienen las encuestas sobre la mesa" y, según los datos y los antecedentes, la zona tensionada "no está funcionando".

En todo caso, Verea ha indicado que lleva un mes activa, por lo que hay que esperar a ver que pasa en las próximas semanas, en las que "alguien tendrá que decir que se equivoca". "Si soy yo no tendré problema en pedir disculpas y aplaudir la decisión del Gobierno, porque será la única ciudad de España donde funcionó la zona tensionada. También espero reciprocidad y si se confirma que está fallando que el Gobierno local reconozca el error y pida perdón", ha zanjado.

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