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Santiago de Compostela

Santiago reunirá a más de 40 marcas de artesanía y alimentación de proximidade en ‘Artesanamente’

El mercado se celebrará del 18 al 20 de septiembre en la sede de Afundación y contará con demostraciones de oficios tradicionales, degustaciones y actividades

Adriana Quesada
Adriana Quesada
11/09/2026 16:15
‘Artesanamente’ está organizado con la colaboración del Concello de Santiago, la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, AGACAL y Afundación
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Concello de Santiago
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Santiago acogerá del 18 al 20 de septiembre la segunda edición de ‘Artesanamente’, un mercado que reunirá a más de 40 marcas de artesanía y alimentación de proximidad en la sede de Afundación. La programación combinará puestos de exposición y venta con demostraciones de oficios tradicionales y distintas actividades abiertas al público.

Entre los productos que podrán encontrarse habrá joyería, moda, vajillas, cerámica y artículos de cuero, además de propuestas de alimentación como helados, galletas, quesos y mermeladas.

Una de las principales novedades del programa será la posibilidad de ver trabajar a varios artesanos en directo en la rúa do Vilar. Santiago Besteiro realizará demostraciones de trabajo con cuero; Cristina Velasco, con papel; Jorge Eiroa, con forja; y Ana Rosa Liste, con encaje. También participarán el zoqueiro Álvaro Pin y la joyera Paula Dacosta Ameijeiras.

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Retiran 3.000 quilos de flora exótica invasora das beiras do río Sar en Santiago

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El mercado contará además con un programa de actividades paralelas durante los tres días. El viernes 18 habrá una charla de ‘El rincón de Yobeida’ sobre su propuesta de cocina de fusión entre Galicia y Venezuela.

El sábado 19 se celebrará una degustación de platos elaborados con productos de proximidad a cargo de Alén Tarrío, del restaurante Pampín, así como una charla de la Asociación do Traxe Galego sobre indumentaria tradicional gallega. También habrá una degustación de la tapa de Artesana, elegida como la mejor tapa creativa del certamen Santiago (É) Tapas.

La programación se completará el domingo 20 con una charla sobre oficios tradicionales a cargo de los zoqueiros Elena Ferro y Álvaro Pin.

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