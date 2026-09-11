Santiago no descarta acciones si la Xunta reparte fuera de las zonas tensionadas los fondos estatales para vivienda

Goretti Sanmartín ha reclamado que los fondos estatales destinados a las zonas tensionadas de Santiago y A Coruña sean gestionados directamente por los ayuntamientos Maps

Goretti Sanmartín ha trasladado que no descarta tomar las "acciones pertinentes" si la Xunta reparte finalmente a otras áreas de Galicia los 5 millones de euros de fondos del Ministerio de Vivenda para las ciudades declaradas zonas de mercado residencial tensionado, A Coruña y Santiago.

En su rueda de prensa semanal, la mandantaria local ha cargado contra las recientes declaraciones de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en las que manifestó de que la Xunta, "en caso de recibir" dichos fondos, será la encargada de gestionar los fondos estatales de vivienda y apuntar que no entienden que tengan que ser solamente para las ciudades que hayan solicitado la declaración de zona tensionada.

"Es el colmo de la desfachatez (...), algo absolutamente escandaloso", ha afirmado la alcaldesa al respecto, citando que el borrador del Real Decreto es "muy claro" sobre el destino de las ayudas, dirigidas a actuaciones en las zonas de mercado residencial tensionado.

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Para Goretti Sanmartín lo que propone el PP es "hacerse con esos fondos" de algo más de 5 millones de euros y "repartirlos como considere, sacándoselos a la población afectada". "A estas alturas ya no nos extraña nada, esa es la línea que lleva la Xunta del señor Rueda con Compostela, no darle ni agua y quitarle cuanto pueda", ha enfatizado.

En este sentido, ha puesto de ejemplos aspectos como "el incumplimiento" en cuanto al estatuto de capitalidad"; la "falta de respuesta" a las solicitudes de reunión para tratar las inversiones pendientes en infraestructuras deportivas; la "negativa" a adoptar un programa de rehabilitación de vivienda, "como si hicieron en Ferrol"; o los "atrancos" en el impuesto de estancias turísticas o la "falta de inversiones" en los centros escolares de primaria este verano.

Asimismo, ha vuelto a reiterar que a su parecer los fondos deberán ser gestionados por las Administraciones locales, ya que, a diferencia del resto de puntos de España en los que se han declarado ciudades zona de mercado residencial tensionado, en Galicia dicho procedimiento fue liderado por los Ayuntamiento.

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"La Xunta atrasó y atrancó todo lo que pudo la solicitud en Santiago, una solicitud que no hay ninguna duda que pretende frenar el alza de los precios para la gente que quiere vivir aquí", ha recordado, enfatizando que le parece "coherente" que los fondos vayan a las administraciones que aprobaron los planes de medidas correctoras --una propuesta que la propia Concejalía de Urbanismo realizó al Ministerio--.

Con todo, la alcaldesa compostelana ha señalado que lo lógico es que la Administración autonómica cambie y diga que le transfiere este dinero directamente a los municipios afectados por dicha declaración, aunque no ha descartado que en el caso de no ser así el Ayuntamiento "tomaría las acciones pertinentes". "Pero no quiero llegar a eso", ha concluido.