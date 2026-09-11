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Santiago de Compostela

Santiago destina 1,32 millones del POS adicional a obras en las zonas rurales

El Ayuntamiento incluye proyectos de abastecimiento de agua, mejora de vías y reparación de una ponte en distintas parroquias del municipio

Agencias
11/09/2026 16:28
El POS adicional 2026 financiará con 1.321.935,76 euros actuaciones en las zonas rurales de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se ha referido a los proyectos que el Ayuntamiento presenta al POS adicional 2026 de la Diputación de A Coruña, que se dedica íntegramente a las zonas rurales del municipio.

De esta forma, se incluyen intervenciones que suman un total de 1.321.935.76 euros de ayuda provincial, a los que le suman las cantidades que asume el Ayuntamiento para la redacción de los proyectos, que ya se presentan completos a la solicitud, para la dirección facultativa, el control de seguridad y las posibles liquidaciones finales. Esta cuantía del POS adicional se suman a los 1.214.838,65 del POS ordinario 2026 y a los 250.208,37 del conocido como POS social

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En este sentido, Goretti Sanmartín ha explicado que el proyecto sobre la ampliación del abastecimiento de agua a lo largo de la variante de Aradas, una red que va desde el Polígono del Tambre hasta la Peregrina y que "va a dotar de mayor presión este sector y permitirá llevar a agua a más lugares en proyectos futuros". Un proyecto que cuenta con una inversión de 784.188,22 euros.

Con respecto a la mejoras de vías en las zonas rurales, ha destacado la pavimentación integral del lugar de Ponte Alvar, en San Xoán de Fecha, para mejorar el espacio público con 312.742,53 euros; la intervención para Nemenzo, que asciende a casi 95.000 euros; y obras en A Enfesta, A Barciela, Carballal y en la Sabugueira, con 178.730,27 euros.

Finalmente, ha apuntado a la reparación de la ponte do rego de Gallufe, en la parroquia de Santa Cristina, con un presupuesto que asciende a 46.274,77 euros.

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