Santiago destina 1,32 millones del POS adicional a obras en las zonas rurales

El POS adicional 2026 financiará con 1.321.935,76 euros actuaciones en las zonas rurales de Santiago Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se ha referido a los proyectos que el Ayuntamiento presenta al POS adicional 2026 de la Diputación de A Coruña, que se dedica íntegramente a las zonas rurales del municipio.

De esta forma, se incluyen intervenciones que suman un total de 1.321.935.76 euros de ayuda provincial, a los que le suman las cantidades que asume el Ayuntamiento para la redacción de los proyectos, que ya se presentan completos a la solicitud, para la dirección facultativa, el control de seguridad y las posibles liquidaciones finales. Esta cuantía del POS adicional se suman a los 1.214.838,65 del POS ordinario 2026 y a los 250.208,37 del conocido como POS social

Lgido, Xián Pais e Santa Salut poñen música á segunda edición do Compostela Street Más información

En este sentido, Goretti Sanmartín ha explicado que el proyecto sobre la ampliación del abastecimiento de agua a lo largo de la variante de Aradas, una red que va desde el Polígono del Tambre hasta la Peregrina y que "va a dotar de mayor presión este sector y permitirá llevar a agua a más lugares en proyectos futuros". Un proyecto que cuenta con una inversión de 784.188,22 euros.

Con respecto a la mejoras de vías en las zonas rurales, ha destacado la pavimentación integral del lugar de Ponte Alvar, en San Xoán de Fecha, para mejorar el espacio público con 312.742,53 euros; la intervención para Nemenzo, que asciende a casi 95.000 euros; y obras en A Enfesta, A Barciela, Carballal y en la Sabugueira, con 178.730,27 euros.

Finalmente, ha apuntado a la reparación de la ponte do rego de Gallufe, en la parroquia de Santa Cristina, con un presupuesto que asciende a 46.274,77 euros.