El PSdeG exigirá en el Parlamento que la Xunta transfiera a Santiago y A Coruña los fondos estatales para zonas tensionadas

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha anunciado iniciativas parlamentarias para reclamar la transferencia de los fondos estatales a Santiago y A Coruña Archivo

El PSdeG presentará una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta que transfiera a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago de Compostela las partidas habilitadas por el Gobierno para apoyar las áreas declaradas como zonas tensionadas.

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el diputado del PSdeG Aitor Bouza, quien ha recordado que el Estado anunció el traspaso a Galicia de 5 millones de euros para apoyar a estas zonas en la puesta en marcha de políticas para favorecer el acceso a la vivienda.

Bouza, que se ha referido a la política de la Xunta como de "apropiación indebida" o "hurto", ha advertido de los precedentes de la Xunta, a la que ha acusado de tratar de "torpedear absolutamente la declaración de zonas tensionadas" desde el principio, con una oposición "frontal" a una medida que ha calificado de "positiva".

Por ello, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "no se quede con el dinero" que lograron los "ayuntamientos con su trabajo ingente" para estas urbes fueran reconocidas como áreas tensionadas. "Ese dinero no puede quedar en el bolsillo de la Xunta porque nunca fueron de la Xunta", ha dicho.

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El dirigente socialista ha resumido la política de vivienda de Alfonso Rueda. "El Gobierno del Estado pone los fondos, los ayuntamientos implementan las políticas y el señor Rueda lo único que hace es poner el logotipo de la Xunta", ha afirmado.

Así las cosas, Aitor Bouza ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "no se puede quedar" con el dinero que no es de la Xunta y "castigar" a los ayuntamientos después de que ya no les ayudase ni a aplicar la declaración de zona tensionada y su desarrollo.

En este punto, ha sostenido que la Xunta aprovechó la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos para poner "palos en las ruedas" para que esta declaración "no se pudiese llevar a la práctica".

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Bouza, además, ha sostenido que la política de la Xunta en materia es "inexistente", con "fondos que no se ejecutan". "Ahora vemos como se apropian de los fondos y veremos como cuando los datos den bien, se apropiarán también de los resultados", ha apuntado.

Y es que, en su intervención, Bouza ha acusado a la Xunta de "apropiarse del Bono Alugueiro para los menores de 36 años"

"La emergencia habitacional que hay en Galicia no se puede combatir simplemente hurtando el dinero y las medidas, tiene que haber una política seria de vivienda", ha subrayado.