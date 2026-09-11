El choque en cadena de nueve vehículos obliga a cortar la autovía A-54 en Santiago

Imagen de archivo de la Guardia Civil en un accidente Archivo El Ideal Gallego

Un choque en cadena con siete turismos, un camión y una furgoneta implicados ha obligado este viernes al corte de la A-54 en Santiago a la altura de Lavacolla y la Guardia Civil ha informado de que en este accidente múltiple no ha habido que lamentar heridos.

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La medida tomada para la retirada de los vehículos implicados, que ha consistido en un desvío por la carretera nacional, provocó retenciones de varios kilómetros en las primeras horas de esta mañana.

Una de las hipótesis que se maneja para explicar esta colisión por alcance registrada a las 08.30 es el deslumbramiento causado por los rayos de sol. De hecho, esta ha sido la información trasladada al 112 por una de las alertantes.

Hasta la zona, en Sabugueira, se desplazaron efectivos del Instituto Armado, bomberos y Urgencias Sanitarias.