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Santiago de Compostela

El choque en cadena de nueve vehículos obliga a cortar la autovía A-54 en Santiago

El accidente se produjo a la altura de Lavacolla

Efe
11/09/2026 11:49
Imagen de archivo de la Guardia Civil en un accidente
Archivo El Ideal Gallego
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Un choque en cadena con siete turismos, un camión y una furgoneta implicados ha obligado este viernes al corte de la A-54 en Santiago a la altura de Lavacolla y la Guardia Civil ha informado de que en este accidente múltiple no ha habido que lamentar heridos.

Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)

Tres personas heridas tras salirse un vehículo de la vía y chocar contra un banco en Santiago

Más información

La medida tomada para la retirada de los vehículos implicados, que ha consistido en un desvío por la carretera nacional, provocó retenciones de varios kilómetros en las primeras horas de esta mañana.

Una de las hipótesis que se maneja para explicar esta colisión por alcance registrada a las 08.30 es el deslumbramiento causado por los rayos de sol. De hecho, esta ha sido la información trasladada al 112 por una de las alertantes.

Hasta la zona, en Sabugueira, se desplazaron efectivos del Instituto Armado, bomberos y Urgencias Sanitarias. 

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