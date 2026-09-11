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Santiago de Compostela

El Consorcio de Santiago destina 90.000 euros a ayudas para locales comerciales de la ciudad histórica

El BOE publica este viernes la convocatoria de subvenciones a fondo perdido para mejorar la competitividad y la imagen de los establecimientos

Agencias
11/09/2026 17:00
La convocatoria de 2026 cuenta con un presupuesto de 90.000 euros para apoyar a locales comerciales de la ciudad histórica de Santiago
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes un extracto de la resolución de la gerencia del consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a locales comerciales de la ciudad histórica en 2026.

El objeto es convocar para la anualidad de 2026, a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones a fondo perdido a locales comerciales de la ciudad histórica de Santiago de Compostela para la mejora de su competitividad e imagen.

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Esta subvención se imputa al crédito presupuestario de 2026 del consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela con un importe que asciende a 90.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de este sábado. Para el caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera inhábil o sábado, el plazo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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