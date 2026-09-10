Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Policía investiga un robo por alunizaje en una tienda de telefonía de Santiago

Los ladrones accedieron al establecimiento de la avenida de Barcelona sobre las 05.00 horas y se llevaron varios teléfonos y dispositivos electrónicos

Agencias
10/09/2026 15:30
La Policía Nacional investiga el robo cometido de madrugada en una tienda de telefonía de la avenida de Barcelona de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Policía Nacional de Santiago ha abierto una investigación por un robo mediante alunizaje cometido por varias personas en una tienda de telefonía.

Según han informado fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 05.00 horas de este jueves en un establecimiento ubicado en la avenida de Barcelona.

Los ladrones se llevaron varios teléfonos y dispositivos electrónicos del establecimiento. Ahora, la Policía Nacional investiga los hechos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El grupo CompostELA está integrado por pacientes con ELA, familiares, cuidadores y guardias civiles voluntarios que acompañaron a los peregrinos desde O Cebreiro

Un grupo de 70 personas con ELA, familiares y cuidadores llega a Santiago tras recorrer el Camino desde O Cebreiro
Agencias
El galardón fue entregado este jueves en un acto celebrado en Santiago

Betanzos HB, Premio Peme do Ano de A Coruña por su actividad en la fabricación y transformación de madera
Adriana Quesada
Douscentos asistentes participarán no concerto de Sensoxenoma como doantes con mostras de sangue, saliva e bágoas para o estudo científico

A Real Filharmonía e a Banda Municipal volverán converter o Auditorio de Galicia nun laboratorio para estudar a resposta á música
redacción santiago
Xián Pais es uno de los artistas confirmados

Lgido, Xián Pais e Santa Salut poñen música á segunda edición do Compostela Street
redacción santiago