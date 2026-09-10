Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Lgido, Xián Pais e Santa Salut poñen música á segunda edición do Compostela Street

O festival celebrarase do 18 ao 20 de setembro en Santiago con breaking, skate, freestyle football, graffiti, obradoiros e competicións de deporte urbano

Redacción Santiago
10/09/2026 16:30
Xián Pais es uno de los artistas confirmados
Lgido actuará o venres 18 e Xián Pais o sábado 19 de setembro no programa musical do Compostela Street
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A concelleira de Xuventude, María Rozas, e os organizadores do Compostela Street, Pablo Castiñeira e Alberto Muíño, presentaron a segunda edición do festival que chega chea de música, arte urbana e deporte, e tamén con unha ampla oferta de ocio dirixida a todas as idades.

Os organizadores do Compostela Street salientaron que “ata hai pouco a cultura urbana era considerada cuestión de minorías, pero a realidade é que hoxe o consumo de música urbana está por riba do pop e tanto o breake como o skate chegaron a ser deportes olímpicos”. Ademais Pablo Castiñeira explicou que “falamos de disciplinas que poden ter un impacto moi positivo na adolescencia, porque permite un ocio activo e en grupo, fronte ao illamento e sedentarismo doutros entretenementos máis ligados ao uso de pantallas”.

Máis actividades e máis competicións

A segunda edición do Compostela Street trae a Santiago unha programación moi ambiciosa, que incorpora máis disciplinas vinculadas á cultura e ao deporte urbanos e que sitúa ao festival como sede de diferentes competicións.

El WOS Festival volverá a transformar distintos espacios patrimoniales del casco histórico de Santiago en escenarios para la música electrónica y la creación audiovisual

El Festival WOS regresa a Santiago con tres días de música y creación contemporánea

Más información

Así, no marco do Compostela Street o Campus Sur acollerá o sábado 19 o Campionato de España de Breaking e o primeiro Campionato Nacional Open Ranked de World Chase Tag, unha competición de persecución deportiva vinculada ao parkour; e o domingo 20 celebrarase o Campionato Internacional de Freestyle Football, unha disciplina centrada no control corporal, as transicións, a creatividade e o ritmo co balón. Tamén se celebrará, vinculada ao festival, a final da Liga Xunta de Galicia de Break

A programación musical tamén se reforza nesta edición do Compostela Street, coa participación no festival de artistas dunha gran proxeccción entre o público novo. Así, para o venres 18 están previstas as actuacións de Lil Sam, Lgido e Santa Salut; e o sábado 19 de setembro será a quenda de Xián Pais, Faenna e XMaseda65.

Outra das propostas novidosas é a “Sabotaxe-Batalla de debuxantes”, na que varios artistas invitados terán que pintar nun espazo con diferentes soportes volumétricos, utilizando unicamente as cores branca e negra e enfrontándose a diferentes retos que un xurado lles imporá durante 90 minutos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El grupo CompostELA está integrado por pacientes con ELA, familiares, cuidadores y guardias civiles voluntarios que acompañaron a los peregrinos desde O Cebreiro

Un grupo de 70 personas con ELA, familiares y cuidadores llega a Santiago tras recorrer el Camino desde O Cebreiro
Agencias
El galardón fue entregado este jueves en un acto celebrado en Santiago

Betanzos HB, Premio Peme do Ano de A Coruña por su actividad en la fabricación y transformación de madera
Adriana Quesada
Douscentos asistentes participarán no concerto de Sensoxenoma como doantes con mostras de sangue, saliva e bágoas para o estudo científico

A Real Filharmonía e a Banda Municipal volverán converter o Auditorio de Galicia nun laboratorio para estudar a resposta á música
redacción santiago
Xián Pais es uno de los artistas confirmados

Lgido, Xián Pais e Santa Salut poñen música á segunda edición do Compostela Street
redacción santiago