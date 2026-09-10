Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Una investigadora chilena aborda en Santiago las conexiones entre las frazadas de Chiloé y la tradición textil gallega

Trinidad Flaño ofrecerá este jueves una conferencia en el Museo do Pobo Galego sobre unas piezas artesanales cuyo uso está en vías de desaparición

Agencias
10/09/2026 16:00
La conferencia permitirá conocer los resultados de una investigación etnográfica sobre las frazadas tradicionales del archipiélago chileno de Chiloé
La conferencia permitirá conocer los resultados de una investigación etnográfica sobre las frazadas tradicionales del archipiélago chileno de Chiloé
Chiloé Museo Vivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La investigadora y directora del Comité Nacional de Conservación Téxtil de Chile, Trinidad Flaño Manduja, ofrecerá este jueves una conferencia en el Museo do Pobo Galego acerca de las Frazadas con flores de Chiloé, una pieza téxtil tradicional del archipiélago chileno de Chiloé que comparte "importantes conexiones" con la tradición téxtil de Galicia.

La actividad --organizada en el marco de la Semana do Patrimonio Invisible-- arrancará a las 19.00 horas en el Ala Sur del museo, con el objetivo de conocer los resultados de la investigación etnográfica desarrollada por Flaño y basada en las frazadas: piezas téxtiles utilizadas tradicionalmente como ropa de cama en el archipiélago chileno de Chiloé, cuya práctica artesanal se encuentra actualmente en vías de desaparición.

El WOS Festival volverá a transformar distintos espacios patrimoniales del casco histórico de Santiago en escenarios para la música electrónica y la creación audiovisual

El Festival WOS regresa a Santiago con tres días de música y creación contemporánea

Más información

A partir de la investigación --iniciada en 2013 en las comunas chilenas de Chonchi y Puqueldón-- Flaño ha rastreado los orígenes, diseños, técnicas y usos de dichas piezas, identificando una conexión o "herencia común" entre estas y los cobertores y colchas tradicionales de Galicia.

Así, en la conferencia se presentarán los principales resultados del trabajo, mostrando algunas de las frazadas que forman parte de la colección de Trinidad Flaño, con el objetivo de "contribuir al conocimiento, valoración y preservación de un patrimonio en peligro de desaparición", así como de mostrar las "relaciones e intercambios culturales" que existen entre Galicia y Chile.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El grupo CompostELA está integrado por pacientes con ELA, familiares, cuidadores y guardias civiles voluntarios que acompañaron a los peregrinos desde O Cebreiro

Un grupo de 70 personas con ELA, familiares y cuidadores llega a Santiago tras recorrer el Camino desde O Cebreiro
Agencias
El galardón fue entregado este jueves en un acto celebrado en Santiago

Betanzos HB, Premio Peme do Ano de A Coruña por su actividad en la fabricación y transformación de madera
Adriana Quesada
Douscentos asistentes participarán no concerto de Sensoxenoma como doantes con mostras de sangue, saliva e bágoas para o estudo científico

A Real Filharmonía e a Banda Municipal volverán converter o Auditorio de Galicia nun laboratorio para estudar a resposta á música
redacción santiago
Xián Pais es uno de los artistas confirmados

Lgido, Xián Pais e Santa Salut poñen música á segunda edición do Compostela Street
redacción santiago