Un grupo de 70 personas con ELA, familiares y cuidadores llega a Santiago tras recorrer el Camino desde O Cebreiro

El grupo CompostELA está integrado por pacientes con ELA, familiares, cuidadores y guardias civiles voluntarios que acompañaron a los peregrinos desde O Cebreiro Xunta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha recibido este jueves a un grupo de 70 personas del grupo CompostELA, integrado por pacientes, familiares, cuidadores y un equipo de guardias civiles voluntarios que han acompañado a los peregrinos durante su trayecto desde O Cebreiro.

La conselleira ha destacado la importancia de dar visibilidad al ELA y ha recordado que Galicia es la primera comunidad en contar con una ayuda directa de hasta 12.000 euros al año para que las personas diagnosticadas puedan hacer frente a los diferentes gastos asociados.

Además, se ha habilitado una vía preferente para la valoración de la discapacidad y de la dependencia. Fabiola García ha apuntado también que la Xunta seguirá reclamando que las ayudas estatales de la ley ELA "sean para todos los pacientes y que no haya limitaciones a la hora de utilizarlas".

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Amicos, "preferente" en compromiso medioambiental e inclusión

Por otra parte, la conselleira también ha acompañado esta mañana en el puerto de Aguiño a los usuarios de Amicos para conocer los avances en las iniciativas medioambientales y de cuidado del mar que desarrolla la entidad gracias a las ayudas con cargo al 0,7% del IRPF.

La jornada ha concluido en el entorno de la isla de Sálvora con la inserción de algas en el entorno del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Illas Atlánticas.

Durante el acto, la conselleira, ha podido conocer la labor de los activistas medioambientales de la entidad, personas con discapacidad intelectual especializadas en esta temática, que mostraron el trabajo que realizan para la recuperación de los bosques de algas marinas.

Fabiola García ha felicitado a Amicos por impulsar "proyectos medioambientales de primer nivel, que ya fueron reconocidos y premiados a nivel estatal y europeo". Por ello, le ha agradecido a la entidad su implicación y apuesta por la inclusión social y la conservación medioambiental.

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La conselleira ha destacado que Amicos" siempre tendrá la mano tendida de la Xunta" y ha recordado que esta colaboración se traduce, por ejemplo, en la financiación de un centenar de plazas residenciales que la entidad tiene en la comarca del Barbanza, con una aportación anual de 2,2 millones de euros.

Además, ha recordado los 1,2 millones de euros invertidos en la construcción del centro residencial, a los que se sumaron 600.000 euros para su equipamiento tecnológico.

Por último, ha hecho hincapié en la "estrecha colaboración" de la Xunta con Amicos en proyectos pensados para mejorar el bienestar de los usuarios y de la sociedad en su conjunto, y que cuentan con el apoyo del Ejecutivo gallego a través de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF, como es el caso de los proyectos de cuidado de los mares y contra la basura marina.