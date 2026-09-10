El Festival WOS regresa a Santiago con tres días de música y creación contemporánea

El WOS Festival volverá a transformar distintos espacios patrimoniales del casco histórico de Santiago en escenarios para la música electrónica y la creación audiovisual WOS

El WOS Festival x SON Estrella Galicia regresa este fin de semana a Santiago de Compostela con tres días de música electrónica y experimental, creación audiovisual, cine y encuentros que recorrerán hasta nueve espacios de la ciudad, con un total de veintiséis proyectos nacionales e internacionales y varios estrenos.

La novena edición del festival, presentada este jueves, propone una experiencia centrada en "las diferentes sesiones musicales en distintos espacios culturales compostelanos", de forma que el público pueda construir su propio recorrido entre teatros, iglesias, museos, salas de cine y espacios al aire libre.

El director del festival, Iván Arias, ha destacado durante la presentación el carácter "experiencial" de una programación concebida para descubrir propuestas en directo y para establecer un diálogo entre los artistas, la ciudad y sus espacios.

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El programa reúne directos audiovisuales, conciertos, sesiones de DJ y 'performances' con siete estrenos en España, un estreno mundial y ocho primeras presentaciones de nuevos trabajos, dentro de una programación que se mueve entre la electrónica, la experimentación sonora y la creación audiovisual.

"Entendimos siempre el festival como un proyecto en el que no son tan importantes los nombres de los artistas que participan sino cómo el programa se extiende por la ciudad, se relaciona con los espacios y con el público. Lo importante del WOS es la experiencia", ha comentado Arias.

Además, el director del WOS ha apuntado a la capacidad del festival de atraer a público de fuera de Galicia, que representa el 54 % de los asistentes, con presencia tanto de otras comunidades autónomas como de visitantes internacionales, que representan en torno a un 7 %.

El WOS ocupará este año un total de nueve espacios: Teatro Principal, Igrexa da Universidade, Fundación Eugenio Granell, Capitol, Fundación Laboral de la Construción, Parque de Bonaval, CGAC, Sede Afundación y Numax.

Destaca entre la programación el dúo de Manchester Demdike Stare, formado por Sean Canty y Miles Whittaker, que presentará su nuevo proyecto audiovisual 'Who Owns the Dark?'; además de Paul Jebanasam, que presentará con 'mātr' una propuesta audiovisual que fusiona música electrónica y procesado espectral por primera vez en España.

También Visible Cloaks, referentes de la electrónica ambiental y experimental, con nuevo formato audiovisual; la productora y compositora canadientes Yu Su, que trae su nuevo trabajo 'Foundry'; Slikback, junto a maltdisney y Tasya, con 'Friction', una propuesta de club deconstruido y raíces africanas; o Blood of Aza, protagonista de un estreno mundial con un concierto audiovisual.

Ana Roxanne, Ben Vince, Shackleton, Juli Deák, Tujiko Noriko, Midori Hirano, Space Afrika, HHY & The Kampala Unit, JASSS, Lee Gamble o gyrofield son otros de los artistas internacionales a los que se suma el talento gallego de Artur M. Puga, Grobas, Pumu o Saya.

Más allá de los conciertos, el festival incorpora sesiones de escucha, conversaciones y proyecciones.

En Afundación, el programa Organsound recuperará el altavoz diseñado en los años 70 por el compostelano Juan Portela Seijo para plantear distintas aproximaciones al archivo, la selección musical y el paisaje sonoro; mientras que en el CGAC acogerá además una conversación sobre las dificultades y posibilidades de mantener festivales culturales independientes en Europa.

Por otra parte, NUMAX proyectará las películas 'Invisible People' y 'Nova ’78', esta última con la presencia de su director, Rodrigo Areias, con un coloquio posterior.

Paralelamente, El Muelle 1931 Shop colaborará con el festival con quince sesiones gratuitas de DJ, selectoras y coleccionistas de la escena gallega entre el viernes y el domingo, vinculadas a la cultura del disco y la escucha compartida.

En la presentación del festival han participado también la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao; el comisario Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román; y la responsable de patrocinios musicales de SON Estrella Galicia, Helena Pereiro.

Louzao ha señalado que este año, por primera vez, el Ayuntamiento de Santiago ha concedido una subvención nominativa de 45.000 euros al WOS, financiada con el impuesto de estancias turísticas, con el objetivo de aportar "mayor estabilidad" al festival y reforzar el tejido cultural de la ciudad.

La concejala ha explicado que se mantiene la cuantía del apoyo municipal, pero que el cambio a una subvención nominativa aporta mayor seguridad de cara al futuro.