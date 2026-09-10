CaixaProinfancia apoya a 110 escolares vulnerables para afrontar el nuevo curso
El programa ofrece, entre otras cosas, apoyo educativo, atención psicológica talleres familiares o material escolar
Con el inicio del curso 2026-2027, la Fundación ”la Caixa” acompaña a más de 110 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Ourense a través de CaixaProinfancia, un programa que ofrece apoyo socioeducativo y ayudas a las familias para favorecer la igualdad de oportunidades desde la infancia.
A través de una intervención integral, CaixaProinfancia acompaña durante todo el curso escolar a niños, niñas y adolescentes de cerca de 70 familias en situación de vulnerabilidad en Ourense.
El programa ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre, y talleres familiares, además de aportar ayudas para cubrir algunas necesidades básicas, como pueden ser la alimentación y la higiene infantil, material escolar y productos específicos, como gafas y audífonos.
Kits de material
Además, con motivo del inicio del curso, este apoyo se refuerza con la entrega de diferentes kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas —infantil, primaria y secundaria— para contribuir de esta forma a aliviar el gasto de las familias, siempre importante con la vuelta al cole, y facilitar la vuelta a las aulas. Cada uno de estos lotes incluye una mochila para llevar libros y cuadernos así como el material básico correspondiente a la edad de cada uno de los menores.
“Queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse. Ese apoyo desde la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro”, ha señalado Marc Simón, subdirector general del área Social de la Fundación ”la Caixa”.
Este programa acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en toda España, a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan de forma estrecha junto a los centros educativos y las administraciones públicas para adaptar la intervención a las necesidades que presenta cada una de las familias.
Riesgo de pobreza
En España, uno de cada tres niños crece en medio de una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En este contexto, el programa presta especial atención a aquellos factores que pueden condicionar el desarrollo de los menores, como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias materiales. El objetivo es que las circunstancias económicas que tienen que sufrir los niños y niñas no limiten sus oportunidades educativas ni tampoco su desarrollo personal.
Los resultados desde que se puso en marcha el programa reflejan el impacto que tiene este acompañamiento para los escolares. El 84,7% de los participantes de CaixaProinfancia consigue obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que supone 2,6 puntos por encima de la media nacional.
Una red de 475 entidades sociales
Actualmente, CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades y en las dos ciudades autónomas. Actúa en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros. Desde su puesta en funcionamiento en 2007, CaixaProinfancia ha acompañado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de toda España. La Fundación ”la Caixa” impulsa, además, otras iniciativas dirigidas a reducir las desigualdades desde la infancia, como las Convocatorias de Proyectos Sociales o la convocatoria Más Infancia, cofinanciada con el Fondo Social Europeo. En 2026, la entidad habrá destinado más de 700 millones de euros a programas de transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.