Betanzos HB, Premio Peme do Ano de A Coruña por su actividad en la fabricación y transformación de madera
La empresa recibe el principal reconocimiento del certamen, organizado por las cámaras de comercio de Santiago y A Coruña, que también distingue a otras cinco compañías
Betanzos HB SL ha recibido el Premio Peme do Ano de A Coruña, un reconocimiento que distingue este año su actividad en la fabricación, transformación y comercialización de tableros y fibras de madera.
El galardón fue entregado este jueves en un acto en el que participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, además de representantes de las cámaras de comercio de Santiago de Compostela y A Coruña, organizadoras del certamen.
Durante su intervención, Sanmartín destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas en la actividad económica y defendió la importancia de dar visibilidad a proyectos empresariales que, pese a su trayectoria, pueden ser menos conocidos.
El conselleiro, por su parte, apeló a la colaboración entre las administraciones y el sector privado para afrontar los retos del mercado laboral y destacó la diversidad de sectores representados entre las empresas premiadas.
El certamen también concedió una mención especial al legado empresarial a Grupo Intaf y reconoció en distintas categorías a otras compañías. Ineltrón Solutions recibió el accésit de formación y empleo; Textiles Gabitex, el de internacionalización; Genesal Energy, el de digitalización e innovación; y Grupo Oca, el de sostenibilidad, según la relación facilitada por la Xunta.
El Premio Peme do Ano de A Coruña forma parte de un certamen que distingue anualmente a pequeñas y medianas empresas por su actividad y trayectoria en distintos ámbitos.