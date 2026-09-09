La Xunta dice que gestionará los fondos estatales para vivienda si los recibe y remite a Santiago al Ministerio

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sostiene que la Xunta gestionará los fondos estatales de vivienda en caso de que sean transferidos a Galicia Xunta/Archivo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha afirmado que la Xunta, "en caso de recibirlos", será la encargada de gestionar los fondos estatales de vivienda y ha señalado que, si el Ayuntamiento de Santiago quiere gestionarlos, "deberá dirigirse al Ministerio".

Todo ello, después de que el pasado jueves el concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, pidiese que los 5,1 millones otorgados por el Gobierno a Santiago y A Coruña por su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirán. Lestegás explicó que, en base al texto del futuro real decreto, ahora en trámite de audiencia pública, "el Ministerio no concedería esas subvenciones a los ayuntamientos, sino a la Xunta".

Ahora, la conselleira de Vivenda, a preguntas de los medios de comunicación este miércoles, ha apuntado que "hay que ser cautelosos", ya que el real decreto está en información pública y el pasado año "ya hubo un intento que no fue culminado".

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El borrador de real decreto recoge que los fondos serán transferidos a la comunidad autónoma y, si Lestegás considera que "no debe ser así", "deberá hablar con el Ministerio, no con la Xunta".

"En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta", ha afirmado la conselleira, que ha añadido que no entienden que tengan que ser solamente para las ciudades que hayan solicitado la declaración de zona tensionada.

En este sentido, ha hecho referencia a los efectos de la declaración de zona tensionada que, a su juicio, son "totalmente contrarios a los deseados", por lo que también ha pedido "prudencia" al Ministerio de Vivienda.

La conselleira se ha referido a los últimos datos de A Coruña publicados por el Observatorio de Vivenda de Galicia, que demuestran que "siguen bajando los contratos que se formalizan" y "suben los precios". Por ello, ha pedido "cautela" y ha afirmado que la intervención de los precios del mercado de alquiler "no es la solución".