Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta dice que gestionará los fondos estatales para vivienda si los recibe y remite a Santiago al Ministerio

María Martínez Allegue responde a la petición del Concello para gestionar directamente los 5,1 millones destinados a Santiago y A Coruña

Agencias
09/09/2026 17:00
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante la inauguración del XII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (CIOT), en Santiago de Compostela
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, sostiene que la Xunta gestionará los fondos estatales de vivienda en caso de que sean transferidos a Galicia
Xunta/Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha afirmado que la Xunta, "en caso de recibirlos", será la encargada de gestionar los fondos estatales de vivienda y ha señalado que, si el Ayuntamiento de Santiago quiere gestionarlos, "deberá dirigirse al Ministerio".

Todo ello, después de que el pasado jueves el concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, pidiese que los 5,1 millones otorgados por el Gobierno a Santiago y A Coruña por su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirán. Lestegás explicó que, en base al texto del futuro real decreto, ahora en trámite de audiencia pública, "el Ministerio no concedería esas subvenciones a los ayuntamientos, sino a la Xunta".

Ahora, la conselleira de Vivenda, a preguntas de los medios de comunicación este miércoles, ha apuntado que "hay que ser cautelosos", ya que el real decreto está en información pública y el pasado año "ya hubo un intento que no fue culminado".

La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda

Santiago reclama gestionar directamente los fondos estatales para las zonas tensionadas

Más información

El borrador de real decreto recoge que los fondos serán transferidos a la comunidad autónoma y, si Lestegás considera que "no debe ser así", "deberá hablar con el Ministerio, no con la Xunta".

"En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta", ha afirmado la conselleira, que ha añadido que no entienden que tengan que ser solamente para las ciudades que hayan solicitado la declaración de zona tensionada.

En este sentido, ha hecho referencia a los efectos de la declaración de zona tensionada que, a su juicio, son "totalmente contrarios a los deseados", por lo que también ha pedido "prudencia" al Ministerio de Vivienda.

La conselleira se ha referido a los últimos datos de A Coruña publicados por el Observatorio de Vivenda de Galicia, que demuestran que "siguen bajando los contratos que se formalizan" y "suben los precios". Por ello, ha pedido "cautela" y ha afirmado que la intervención de los precios del mercado de alquiler "no es la solución".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alameda

A Alameda de Santiago acollerá este sábado ‘O Encontro’, unha xornada para a mocidade
redacción santiago
La investigación de Histagra y la USC sitúa en más de 200 el número de personas que podrían haber sido enterradas en la fosa de Serantes

La fosa de Serantes podría albergar más de 200 víctimas de la represión de 1936 y la posguerra
Agencias
El estudio del IDIS analiza el efecto de las vesículas extracelulares presentes en el calostro bovino sobre modelos de cáncer gastrointestinal

La USC descubre nuevas propiedades del calostro bovino frente a células tumorales gastrointestinales
Agencias
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a concelleira de Educación, Míriam Louzao, visitaron o CEIP López Ferreiro

Os colexios públicos de Santiago comezan o curso con 4.299 alumnos, 19 máis que o ano pasado
Adriana Quesada