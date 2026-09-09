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Santiago de Compostela

Un voluntario acepta una multa por besar y tocar sin consentimiento a una peregrina del Camino

El condenado le selló la credencial en la Concatedral de Santa María, en Vigo, antes de los hechos

Agencias
09/09/2026 16:00
Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en la oficina de atención a peregrinos de la Concatedral de Santa María de Vigo
Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en la oficina de atención a peregrinos de la Concatedral de Santa María de Vigo
Europa Press
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Un voluntario ha aceptado una multa de 2.160 euros por besar sin su consentimiento y tocar los glúteos a una peregrina a la que acababa de sellar su credencial.

La vista de conformidad se ha celebrado este miércoles en el tribunal de instancia de Vigo, sección penal, plaza 2, y en ella el hombre ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de multa de 2.160 euros, tras llegar a un acuerdo con Fiscalía, que inicialmente solicitaba hasta 3.600 euros.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 15 de mayo de 2025, cuando la peregrina, de nacionalidad estadounidense, acudió a la oficina situada en la Concatedral-Basílica de Santa María de Vigo. Allí le atendió el acusado, que trabajaba como voluntario y, tras sellarle la credencial, "de manera sorpresiva y sin su consentimiento", la besó en la mejilla y en la boca, mientras le tocaba el trasero.

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El acusado, de 58 años de edad, está diagnosticado de cociente de inteligencia límite, presenta una discapacidad intelectual leve que le ha podido causar una merma leve de sus capacidades intelectivas y volitivas respecto a los hechos denunciados, según el Ministerio público.

Por estos hechos, y teniendo en cuenta la circunstancia atenuante de alteración psíquica, finalmente fue condenado a una multa de 2.160 euros, con inhabilitación especial para trabajos u oficios que tengan contacto con menores durante un año e inhabilitación para acciones de voluntario con contacto con público en general durante seis meses.

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