La USC da por controlado el desprendimiento registrado en la residencia universitaria San Clemente

El desprendimiento se produjo en la fachada de la residencia San Clemente orientada hacia la Avenida das Ciencias del Campus Sur USC

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) asegura que la situación en la residencia universitaria San Clemente está controlada después del desprendimiento registrado este martes en una parte de la cornisa y de la cubierta de uno de los balcones del inmueble.

La institución, que descarta riesgos en más lugares de este edificio o de otros similares, ya ha realizado una primera intervención para retirar los elementos que presentaban riesgo de nuevos desprendimientos y se mantiene a la espera de la evaluación de sus técnicos para determinar cómo se actuará a partir de ahora.

El incidente se produjo este martes en la zona de la fachada orientada hacia la Avenida das Ciencias del Campus Sur, cuando parte de la cornisa y elementos de la cubierta de uno de los balcones se desprendieron y alcanzaron la cubierta del balcón situado en la planta inferior. La caída provocó también el desprendimiento de tejas y de otros elementos de remate.

Según ha explicado este miércoles el vicerrector del Campus de Lugo y responsable de infraestructuras, Roberto Bande, los técnicos del área de Arquitectura se desplazaron inmediatamente al lugar tras producirse el incidente, dada la proximidad de sus dependencias al edificio de San Clemente. Además de inspeccionar la zona afectada, han revisado el resto del inmueble y los edificios colindantes del complejo, Fonseca y Cadarso. La primera valoración apunta a que se trata de un problema puntual y no se han detectado, por el momento, motivos de preocupación en el resto de la edificación.

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La actuación realizada inicialmente consistió en la retirada controlada de todo el cascote y de los elementos que podían presentar riesgo de nuevos desprendimientos. Una vez completada esta intervención de emergencia, el área de Arquitectura de la USC está evaluando cuál debe ser el siguiente paso.

"Estamos esperando a lo que nos digan los técnicos ahora respecto a las actuaciones en este balcón". Por el momento tampoco está determinada la causa exacta del desprendimiento. Bande considera como hipótesis más probable un deterioro progresivo del edificio, que cuenta con décadas de antigüedad y que fue objeto de cierres con motivo de la pandemia. Con todo, el responsable de la USC señala que "todavía no dispone de información suficiente para establecer con certeza la causa última del incidente".

Apoyo para mantener y rehabilitar el patrimonio

El desprendimiento ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con recursos para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio universitario. Bande ha recordado que llevan tiempo reclamando financiación a las distintas administraciones para poder actuar sobre los edificios históricos y atender las necesidades de conservación.

"Llevamos tiempo pidiendo ayuda a las distintas administraciones públicas para reabrir el colegio mayor y mantener nuestro patrimonio histórico porque tenemos muchos edificios con muchísimos años y en todos hay que intervenir", ha recalcado el vicerrector.

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Bande también ha explicado que el plan de financiación de la Xunta les permitió cubrir las carencias que tenían pero el anterior equipo directivo invirtió las ayudas recibidas para infraestructuras en la construcción de una nueva facultad de Farmacia, "algo que era muy necesario" y ahora se encuentran negociando en un nuevo plan de financiación.

En este sentido, la Universidad confía en este futuro plan de financiación y en el nuevo plan de infraestructuras de la Xunta para poder afrontar parte de estas reparaciones. "El presidente de la Xunta en su discurso anunció ese nuevo plan de financiación y de infraestructuras y entendemos que eso nos va a cubrir nuestras necesidades", ha explicado.

Al mismo, tiempo, la institución también ha acudido a las distintas convocatorias públicas existentes. Entre ellas figura una solicitud presentada hace dos meses ante el Ministerio de Vivienda dentro de una convocatoria destinada a la promoción de vivienda universitaria sostenible.

La USC señala que, en el caso de obtener esa financiación, actuará de inmediato sobre las necesidades detectadas, mientras que, si la resolución no resulta favorable, buscará otras vías para conseguir los recursos necesarios.

El incidente obligó también a la intervención de la Policía Local, que procedió a delimitar y acordonar la zona para garantizar la seguridad, al tratarse de un espacio con tránsito habitual de la comunidad universitaria.