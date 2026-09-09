Santiago de Compostela
Un vuelo de Barcelona a Santiago es cancelado por las fuertes lluvias en Catalunya
El aeropuerto de Barcelona recupera progresivamente su operativa tras suspender 30 vuelos por las condiciones meteorológicas
El Aeropuerto de Barcelona recupera progresivamente su operativa este miércoles tras haber cancelado 30 vuelos a causa de las fuertes lluvias en Catalunya. Entre ellos, el de las 9.00 horas a Santiago de Compostela, operado por Vueling.
Aena ha informado en un apunte en 'X' que dos vuelos se han tenido que desviar a Madrid por las condiciones meteorológicas y que se regula la operativa para mantener la separación necesaria entre aeronaves.
Informan que la mejora progresiva está condicionada por la evolución de las tormentas.