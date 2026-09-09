Un vuelo de Barcelona a Santiago es cancelado por las fuertes lluvias en Catalunya

El vuelo de Vueling entre Barcelona y Santiago, previsto para las 9.00 horas, fue uno de los afectados por las cancelaciones

El Aeropuerto de Barcelona recupera progresivamente su operativa este miércoles tras haber cancelado 30 vuelos a causa de las fuertes lluvias en Catalunya. Entre ellos, el de las 9.00 horas a Santiago de Compostela, operado por Vueling.

Aena ha informado en un apunte en 'X' que dos vuelos se han tenido que desviar a Madrid por las condiciones meteorológicas y que se regula la operativa para mantener la separación necesaria entre aeronaves.

Informan que la mejora progresiva está condicionada por la evolución de las tormentas.