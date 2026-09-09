Os colexios públicos de Santiago comezan o curso con 4.299 alumnos, 19 máis que o ano pasado
As tres escolas unitarias incorporan este curso os servizos de comedor, madrugadores e almorzo
A rede pública de colexios de Santiago inicia o curso 2026-2027 con 4.299 alumnos matriculados nos CEIP e nas escolas unitarias, 19 máis que no curso anterior. Do incremento total, cinco alumnos corresponden ás escolas unitarias.
Precisamente, estas tres escolas incorporan este curso os servizos de comedor, madrugadores e almorzo, co obxectivo de ampliar os servizos dispoñibles para as familias. O Concello tamén introduciu cambios no servizo de comedor dos centros educativos, entre eles unha modificación do sistema de monitorado e unha aplicación municipal para facilitar a comunicación coas familias.
O novo contrato de comedores contempla ademais máis persoal de monitorado e unha maior dotación para a atención do alumnado con necesidades especiais. Estas medidas mantéñense mentres o Concello traballa no novo modelo de comedores e no proxecto para a posta en marcha dunha cociña.
Actuacións nos centros durante o verán
O Concello asegura ter destinado preto de 700.000 euros durante os meses de verán a obras de mantemento e conservación nos CEIP, escolas unitarias, escolas infantís e na ludoteca municipal.
Entre as actuacións realizadas figura a renovación integral da cuberta da escola infantil de Tras Parlamento, incluída a cuberta plana e axardinada, para resolver problemas de filtracións e mellorar a eficiencia enerxética do edificio.
No CEIP Monte dos Postes executouse unha actuación de insonorización do comedor e está en marcha unha intervención no pavillón para aumentar a capacidade do edificio e ampliar as actividades que se desenvolven nel. Tamén se realizaron obras de impermeabilización da cuberta plana do Pío XII.
Ademais, o Concello actuou nos parques infantís de 15 centros educativos, con traballos de reparación e certificación para o seu uso durante o novo curso.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a concelleira de Educación, Míriam Louzao, visitaron este mércores o CEIP López Ferreiro con motivo do inicio do curso escolar.