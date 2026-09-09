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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Alameda de Santiago acollerá este sábado ‘O Encontro’, unha xornada para a mocidade

O programa incluirá música, teatro, obradoiros e un podcast en directo con debate sobre a vivenda e o papel da xuventude na democracia

Redacción Santiago
09/09/2026 18:36
Alameda
O Encontro’ desenvolverase este sábado na Alameda de Santiago entre as 17.00 e as 22.30 horas
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A Alameda de Santiago acollerá o sábado 'O Encontro', un evento pensado para que a mocidade participe e reflexione sobre o seu papel na democracia e para reclamar o espazo público como lugar de socialización democrática para a xuventude. Trátase dunha iniciativa do Consejo de la Juventud de España e o Comisionado para a Celebración dos 50 anos de España en liberdade, que conta co apoio da Concellaría de Mocidade.

'O Encontro' encherá a Alameda de Santiago de música, obradoiros, e de actividades participativas e culturais. Así, haberá un programa en directo conducido por Faiado Podcast, que serán tamén as presentadoras do evento, e por Maria Bouabdellah. A vivenda será un dos temas a abordar no encontro, con invitados como Andrei Quintiá, investigador da Universidade de Santiago e autor do libro 'Dereito á vivenda e vulnerabilidade: as medidas públicas de protección fronte á emerxencia social'; e representantes do movemento Xuntanza pola Vivenda.

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Música do Centro Xove

O programa, que se desenvolverá entre as 17.00 e as 22.30 horas, incluirá tamén diferentes actuacións musicais nas que estará representado o talento do Centro Xove. Así, participarán as bandas Chiskeiro e Fuego Lolita, ambas saídas dos locais de ensaio da Almáciga e protagonistas dos festivais Lanzadeira nas súas edicións de 2025 e 2026, respectivamente; xunto con Lubela e DJ Casanova.

O teatro tamén ten o seu espazo no programa , coa participación de Alomais Teatro. O broche final da xornada correrá a cargo de DJ Beta.

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