A USC crea o programa Fénix con catro prazas para incorporar investigadores tras quedar fóra do Ramón y Cajal
A iniciativa busca facilitar a continuidade na Universidade de persoal seleccionado na convocatoria de 2025 e terá carácter extraordinario e limitado
O Consello de Goberno deu este martes o seu visto bo ao programa Fénix, unha iniciativa propia co que a USC procura unha resposta á situación creada a comezos deste ano logo de que a institución compostelá quedase fóra da convocatoria Ramón y Cajal de 2025.
As circunstancias excepcionais concorrentes nesa convocatoria, xunto co interese estratéxico da USC en incorporar e reter as persoas investigadoras seleccionadas que manifestaron a súa vontade de desenvolver a súa carreira científica na Universidade, xustifican a creación deste programa, segundo figura nas bases reguladoras.
“O que propoñemos é un instrumento propio, extraordinario e limitado a esta convocatoria que permita á Universidade recuperar, na medida do posible, parte dese talento e, ao tempo, asumir a responsabilidade institucional derivada da situación creada”, explicou a vicerreitora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido.
Fénix ten, deste xeito, como finalidade facilitar a incorporación ou continuidade na USC destas persoas, ofrecéndolles un marco de desenvolvemento profesional e científico que tome como referencia as condicións que terían mediante a axuda RYC 2025 e favorecendo, ao tempo, a súa participación en futuras convocatorias competitivas de captación e consolidación de talento.
O programa articula as condicións da incorporación e vinculación dese persoal coa USC, a dotación destinada ao desenvolvemento da súa actividade investigadora e un itinerario orientado á súa eventual consolidación, condicionado ao cumprimento dos requisitos legalmente esixibles e aos procedementos de planificación, autorización e aprobación que resulten de aplicación na Universidade. Así mesmo, establece o compromiso dese persoal investigador de concorrer, mentres cumpran os requisitos de elixibilidade, ás sucesivas convocatorias Ramón y Cajal ou a outros programas competitivos de excelencia de ámbito autonómico, estatal ou europeo que permitan financiar total ou parcialmente a súa contratación, actividade investigadora ou consolidación na USC.
FÉNIX ten carácter extraordinario e específico para a convocatoria Ramón y Cajal 2025 e comprende exclusivamente catro prazas, unha delas na área de Biociencias e Biotecnoloxía, no Departamento de Fisioloxía con adscrición CIMUS; dúas na de Biomedicina, no Departamento de Fisioloxía e adscrición no CIMUS; e unha cuarta na de Ciencias Físicas, no Departamento de Física de Partículas con adscrición no IGFAE. A incorporación ao programa requirirá, cando proceda, a renuncia da persoa interesada á axuda para a que foi seleccionada na convocatoria RYC 2025, nos prazos e condicións que se determinen.