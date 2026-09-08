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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago recibirá o vindeiro luns a Borja Iglesias tras proclamarse campión do mundo coa selección española

O Pazo de Raxoi acollerá ás 18.00 horas unha recepción oficial ao futbolista compostelán, primeiro galego en conquistar un Mundial

Redacción Santiago
08/09/2026 17:00
MADRID, 20/07/2026.- El jugador de la selección española Borja Iglesias durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez
Borja Iglesias será recibido oficialmente o luns no Pazo de Raxoi tras a súa proclamación como campión do mundo co combinado español
EFE
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O Pazo de Raxoi acollerá o vindeiro luns, 14 de setembro, ás 18.00 horas unha recepción oficial ao futbolista compostelán Borja Iglesias,  cunha importante traxectoria deportiva de base en Compostela e que vén de ser proclamado campión do mundo coa selección española tras conquistar o Mundial 2026 na gran final disputada ante Arxentina no estadio de Nova York–Nova Jersey o pasado 19 de xullo.

Ao acto están convidados todas as concelleiras e concelleiros integrantes da Corporación Municipal e estará encabezado pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, e a responsable municipal de Deportes, Pilar Lueiro. Goretti Sanmartín avanzara xa nas últimas semanas a vontade do goberno municipal para fixar o recoñecemento público e institucional a este deportista compostelán que é o primeiro galego en gañar o Mundial de Fútbol e que destaca especialmente polo seu compromiso social.

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O acto consistirá nunha recepción oficial na Casa do Concello, en palabras da rexedora, “a mellor homenaxe que se lle pode facer a unha persoa compostelá a quen tanto lle debemos”, coa presenza de todos os grupos que forman a Corporación Municipal e coa posibilidade de que a veciñanza de Santiago de Compostela que así o desexe se achegue á praza do Obradoiro para participar desta acollida.

A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, mantivo contactos co dianteiro do Celta durante este verán, desde o primeiro momento en que gañou a Copa do Mundo para compartir a alegría da cidade e organizar este recoñecemento público.

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MADRID, 20/07/2026.- El jugador de la selección española Borja Iglesias durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez

Santiago recibirá o vindeiro luns a Borja Iglesias tras proclamarse campión do mundo coa selección española
redacción santiago