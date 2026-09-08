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Santiago de Compostela

Santiago presenta alegaciones contra el Proyecto de Interés Autonómico del Polígono de Lavacolla

Lestegás cuestiona la incorporación de suelo rústico, los accesos al futuro parque empresarial y las garantías de integración paisajística

Agencias
08/09/2026 16:00
El PIA del Polígono de Lavacolla prevé una superficie de 561.567 metros cuadrados en el entorno del SUND-32
El PIA del Polígono de Lavacolla prevé una superficie de 561.567 metros cuadrados en el entorno del SUND-32
Concello de Santiago
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El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha explicado que el Ayuntamiento de Santiago ha presentado una serie de alegaciones contra la declaración como Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Polígono de Lavacolla.

En rueda de prensa, el edil ha explicado los aspectos señalados en relación al PIA, iniciativa privada de Pontepedroso Real Estate que abarcará una superficie de 561.567 m2, coincidiendo en su mayor parte con el sector de suelo urbanizable en el delimitado SUND-32, recogido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aunque modificado ligeramente.

Según ha expuesto, El PIA excluye terrenos de dominio público estatal limítrofes con la A-54 e incorpora terrenos de suelo rústico de especial protección forestal, "sin justificar dicha incorporación ni figurar en el Plan sectorial da organización de áreas empresariais de Galicia".

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"Consideramos que si no se justifica el interés general de incorporar esos terrenos de suelo rústico de especial protección forestal deberá mantenerse a delimitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)", ha justificado.

Asimismo, ha manifestado su preocupación por la resolución de los accesos al futuro parque empresarial, indicando que "los accesos no están bien resueltos y las soluciones propuestas podrían ocasionar efectos importantes en vías municipales existentes", y ha alertado de que el paso inferior bajo la autovía A-54 de 10 metros de anchura "parece insuficiente para un parque empresarial de más de 560.000 metros cuadrados".

El edil ha insistido en que el documento carece de garantías sobre la integración paisajística del proyecto, ya que "no incorpora un estudio topográfico" que permite evaluar, por ejemplo, la visibilidad del Camino Francés que atraviesa el ámbito en su borde oriental. Además, ha ampliado que "no se identifican ni evalúan los elementos naturales existentes en el ámbito", como son los pozos, manantiales, regatos o vegetación.

Iago Lestegás ha expresado también su inquietud respecto a los usos permitidos en el parque, advirtiendo que "todas las parcelas de uso lucrativo del parque empresarial podrían destinarse a uso comercial de cualquier tipo y sin ninguna limitación".

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En este punto, ha subrayado que los polígonos industriales y los parques empresariales "deben reservarse para actividades que no se pueden situar en otros lugares porque son incompatibles con el uso residencial".

"La figura de PIA habilita un procedimiento especial que relega los ayuntamientos, a las administraciones más próximas al territorio y que mejor lo conocen, a un papel poco más que de observador y debería reservarse para actuaciones muy singulares, urgentes y extraordinarias. Esta no nos parece", ha concluido.

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