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Santiago de Compostela

Pedro Blanco apuesta por un cambio en Santiago y sitúa los servicios municipales como prioridad

El candidato del PSOE propone mejorar la limpieza y el transporte, impulsar la vivienda y promover el desarrollo económico e industrial de la ciudad

Agencias
08/09/2026 15:31
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Pedro Blanco ha anunciado el inicio de visitas a los barrios de Santiago para conocer las demandas de vecinos, asociaciones y colectivos
Archivo
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El candidato a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, ha abogado por un cambio en Santiago de cara a las próximas elecciones municipales para impulsar un gobierno "valiente" que tome decisiones y resuelva los problemas de los vecinos.

En un desayuno informativo con los medios de comunicación, Blanco, acompañado de los actuales concejales socialistas, Sindo Guinarte y Marta Abal, ha avanzado las prioridades sobre las que el PSdeG-PSOE está construyendo su proyecto para las elecciones municipales y ha asegurado que quiere ser alcalde para liderar un gobierno "valiente, que resuelva problemas y sobre todo, que recupere ese orgullo de Compostela".

En este contexto, ha situado como punto de partida "ordenar la casa" y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales. "Estamos absolutamente convencidos de que los servicios municipales, que constituyen la sala de máquinas de esta gran nave, necesitan ser escuchados y dotados de medios", ha remarcado.

"Si el Ayuntamiento funciona, la ciudad funciona, y viceversa", ha resumido, citando aspectos como la mejora de la limpieza o el funcionamiento del transporte público y reclamando una ciudad "cómoda y amable".

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Como segunda prioridad, Blanco se ha referido a la renovación urbana y a las políticas de vivienda y bienestar social. Para ello, ha anunciado el inicio de una serie de visitas a los barrios, con el objetivo de "escuchar a los vecinos y asociaciones o diferentes colectivos" y conectar sus problemas con soluciones. "Escuchar para acertar. Solo de esa forma podemos acertar como candidatura", ha afirmado.

En esta línea, para el candidato socialista el tercer bloque importante es construir un Santiago "innovador" e impulsar su desarrollo económico. Apuesta por aprovechar la universidad pública y potenciar el tejido empresarial e industrial.

"Santiago no debe ni queremos renunciar a competir con los grandes focos industriales de Galicia. Creo que podemos competir perfectamente. El Ayuntamiento tiene que facilitar las cosas para que ese impulso industrial se dé y no debe ser nunca un obstáculo", ha reivindicado.

En relación al Gobierno actual --BNG y Compostela Aberta--, Blanco ha opinado que considera que ya está "agotado" y "no responde ni acompaña a las ganas que tiene la ciudad". "Santiago necesita un cambio", ha zanjado.

Lista del PSOE

Preguntado acerca de si los actuales concejales socialistas, Guinarte y Abal, estarán dentro de la candidatura del PSOE para las elecciones de mayo, Blanco ha puesto en valor el trabajo desempeñado hasta el momento por los ediles, sin llegar a confirmar ni desmentir su participación.

Por su parte, Guinarte ha enfatizado que ambos están a su disposición, pero eso no quiere decir necesariamente que irán es las listas. "Es posible que sí, es posible que no, es posible que uno sí, es posible que otro no. Desde luego, cuenta absolutamente con nuestro respaldo y estamos a su disposición para apoyar en un lugar que él considere que es más adecuado", ha concluido.

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