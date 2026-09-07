A USC incorpora trece obras de José María Fenollera e Ibáñez aos fondos da Facultade de Xeografía e Historia
As pezas, cedidas en comodato pola familia do artista, foron restauradas e quedarán integradas nas visitas guiadas da Universidade
A Universidade de Santiago de Compostela acaba de recibir en comodato trece obras do pintor Fenollera e Ibáñez que estarán situadas nas aulas 12, 13 e 15, así como no despacho do decano da Facultade de Xeografía e Historia. Todas as pezas se atopan en bo estado, despois dunha limpeza e restauración realizada desde a Área de Cultura da USC.
Tal e como destacou a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana, no acto de entrega das obras que se desenvolveu no Paraninfo da USC, “a historia deste edificio e, particularmente, do seu Paraninfo, ten todo que ver con José María Fenollera”. A profesora Cabana trazou un percorrido pola traxectoria do artista nacido en Valencia en 1851: Jose María Fenollera e Ibáñez chega a Santiago en 1886, “cidade que se converteu na súa residencia permanente e na que deixará unha profunda pegada tanto a través do seu maxisterio na Real Sociedade Económica de Amigos do País como da súa obra, fundamental no patrimonio da Universidade de Santiago de Compostela, co magnífico conxunto mural do noso Paraninfo”.
O artista, lembrou a vicerreitora, destaca como “extraordinario retratista e pintor de tipos e escenas de costumes, que se expresa claramente nas 13 obras que hoxe, a Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela recibe, a través dun comodato asinado coa familia Fenollera hai escasas semanas”.
Mentalidade ecléctica
Como corresponde a un pintor da súa xeración, Jose María Fenollera e Ibáñez posúe unha mentalidade ecléctica que, no seu caso, parte do influxo de Eduardo Rosales e do seu mestre Francisco Rodríguez Marqués. As súas estadías, primeiro en Roma, onde coñece o academicismo derivado de Ingres, e, despois en Madrid, onde traballa co seu amigo Emilio Salga e ve os retratos de Madrazo, levárono a conseguir o efecto naturalista das reproducións fotográficas. Non só imita os efectos esvaecidos da fotografía do momento, senón que chega a utilizala como un medio de apoio realista.
As trece obras recibidas pola USC están situadas en espazos moi significativos da Facultade de Xeografía e Historia. Así, a aula 15, o espazo inmediato ao Paraninfo que foi, no seu día, Sala de Profesores e lugar de acceso para os docentes e autoridades ás actividades do Paraninfo, hoxe especialmente vinculada aos estudos do mestrado propio da área de Historia da Arte, acolle cinco retratos de familia e amizades. A aula 13, no mesmo corredor, é escenario para catro obras: dous retratos, un do alcalde Ramón Sanjurjo Pardiñas, alcalde de Santiago en dous mandatos do final de XIX principios do XX, e unha ‘nobre dama’ descoñecida, alén de dúas escenas dunha fiandeira e un ‘anxo caído’
Exhíbense tamén tres obras de pequeno formato, no despacho do decano, “onde se salvagarda un valioso patrimonio de características moi interesantes e delicadas”. Finalmente, na aula 11, aula ‘Andrés Gaos’, aula do piano, sitúase a acuarela ‘Sono era…’ unha peza de 1901, moi singular, a partitura inacabada dunha balada dedicada a María Isabel de Borbón, con letra de Juan Barcia Caballero e música de Enrique Lens Viera.