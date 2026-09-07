Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago licita por 93.000 euros o mantemento do Parque Arqueolóxico da Rocha Forte

O contrato terá unha duración de tres anos e incluirá a conservación das estruturas arqueolóxicas, a limpeza dos accesos e o mantemento da sinalización

Redacción Santiago
07/09/2026 17:30
Vista aérea do castelo da Rocha Forte
O Concello destina 93.107 euros ao mantemento durante tres anos dos restos do castelo medieval da Rocha Forte
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A Xunta de Goberno aprobou na sesión ordinaria deste luns o expediente para contratar un servizo de mantemento do Parque Arqueolóxico da Rocha Forte. Este contrato licítase cun orzamento base de 93.107,25 €, cun procedemento aberto simplificado e para un prazo de tres anos, coa posibilidade de ser prorrogado un ano máis.

Consonte o prego técnico, a adxudicataria terá que realizar os traballos de mantemento e conservación das estruturas e materiais arqueolóxicos do Castelo da Rocha e, como obxectivo complementario, a limpeza do camiño de acceso peonil dende o sudoeste e o mantemento dos carteis informativos e da reixa de peche.

El Concello señala que está trabajando en la contratación de un servicio de mantenimiento plurianual para cuidar del yacimiento

El Concello de Santiago limpia y revisa el estado de conservación del castillo de Rocha Forte

Más información

O mantemento das estruturas e restos do castelo teñen que realizarse con control e seguimento arqueolóxico, polo que o contrato inclúe a redacción do proxecto e da memoria técnica que estipulan a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia e o Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

As empresas interesadas teñen agora un prazo de 20 días naturais para a presentación de propostas.

O xacemento arqueolóxico da Rocha Forte contén os restos da que foi a maior fortaleza medieval de Galicia. O castelo, edificado entre os séculos XIII e XV, constituíu un enclave estratéxico durante as loitas de poder nobiliario, sendo completamente destruído tras as Revoltas Irmandiñas. Con esta licitación o Concello buscar preservar as ruínas da Rocha Forte, testemuño patrimonial esencial que permite profundar na historia compostelá e obter unha perspectiva única sobre a arquitectura militar da Idade Media.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

As trece obras de Fenollera e Ibáñez estarán expostas en distintos espazos da Facultade de Xeografía e Historia da USC

A USC incorpora trece obras de José María Fenollera e Ibáñez aos fondos da Facultade de Xeografía e Historia
redacción santiago
A sétima edición do Plataforma Festival reuniu 1.800 asistentes entre o 2 e o 6 de setembro en diferentes espazos de Santiago

Plataforma pecha a súa sétima edición con 1.800 asistentes e entrega seu premio a Ana Gesto
redacción santiago
Vista aérea do castelo da Rocha Forte

Santiago licita por 93.000 euros o mantemento do Parque Arqueolóxico da Rocha Forte
redacción santiago
Os traballos para construír o novo paso elevado na rúa das Rodas comezaron este martes e obrigarán ao corte total da vía durante a primeira fase da actuación

Santiago autoriza por vía de urgencia la apertura al tráfico de la rúa das Rodas
Adriana Quesada