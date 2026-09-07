Santiago licita por 93.000 euros o mantemento do Parque Arqueolóxico da Rocha Forte
O contrato terá unha duración de tres anos e incluirá a conservación das estruturas arqueolóxicas, a limpeza dos accesos e o mantemento da sinalización
A Xunta de Goberno aprobou na sesión ordinaria deste luns o expediente para contratar un servizo de mantemento do Parque Arqueolóxico da Rocha Forte. Este contrato licítase cun orzamento base de 93.107,25 €, cun procedemento aberto simplificado e para un prazo de tres anos, coa posibilidade de ser prorrogado un ano máis.
Consonte o prego técnico, a adxudicataria terá que realizar os traballos de mantemento e conservación das estruturas e materiais arqueolóxicos do Castelo da Rocha e, como obxectivo complementario, a limpeza do camiño de acceso peonil dende o sudoeste e o mantemento dos carteis informativos e da reixa de peche.
O mantemento das estruturas e restos do castelo teñen que realizarse con control e seguimento arqueolóxico, polo que o contrato inclúe a redacción do proxecto e da memoria técnica que estipulan a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia e o Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.
As empresas interesadas teñen agora un prazo de 20 días naturais para a presentación de propostas.
O xacemento arqueolóxico da Rocha Forte contén os restos da que foi a maior fortaleza medieval de Galicia. O castelo, edificado entre os séculos XIII e XV, constituíu un enclave estratéxico durante as loitas de poder nobiliario, sendo completamente destruído tras as Revoltas Irmandiñas. Con esta licitación o Concello buscar preservar as ruínas da Rocha Forte, testemuño patrimonial esencial que permite profundar na historia compostelá e obter unha perspectiva única sobre a arquitectura militar da Idade Media.