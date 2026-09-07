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Santiago de Compostela

Santiago autoriza por vía de urgencia la apertura al tráfico de la rúa das Rodas

El Ayuntamiento busca que la circulación se normalice antes del inicio del curso escolar y del aumento de tráfico previsto en la zona

Adriana Quesada
Adriana Quesada
07/09/2026 17:15
Os traballos para construír o novo paso elevado na rúa das Rodas comezaron este martes e obrigarán ao corte total da vía durante a primeira fase da actuación
La rúa das Rodas recuperará la circulación antes del inicio del curso tras la autorización aprobada por la Xunta de Goberno
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El Concello de Santiago ha autorizado por vía de urgencia la puesta en servicio de la rúa das Rodas, con el objetivo de que pueda abrirse al tráfico antes del inicio del curso escolar y del consiguiente aumento de la circulación en la zona.

La medida fue aprobada por la Xunta de Goberno y, según explicó la portavoz municipal Míram Louzao, permitirá que el tráfico pueda “normalizarse” a tiempo para el incremento de vehículos previsto con la vuelta a las clases.

La apertura de Rodas llega después de las actuaciones realizadas en esta vía y permitirá recuperar el recorrido habitual para los vehículos que utilizan este eje del entorno del casco histórico. Durante las obras, parte de la circulación fue desviada hacia Valle-Inclán, una alternativa sobre la que en las últimas semanas se habían planteado dudas por el volumen de tráfico que puede concentrar.

El concejal no adscrito Gonzalo Muíños había advertido recientemente de un posible aumento de las retenciones en el entorno de Valle-Inclán con el inicio del curso, al considerar que esta vía tendría que asumir el tráfico que anteriormente circulaba por Rodas. Según sus estimaciones, el desvío podría afectar especialmente a la circulación de autobuses urbanos e interurbanos.

Con la autorización aprobada ahora, el Gobierno local mantiene su previsión de que Rodas vuelva a estar operativa antes del aumento de tráfico asociado al inicio de las clases.

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