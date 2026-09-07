Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Plataforma pecha a súa sétima edición con 1.800 asistentes e entrega seu premio a Ana Gesto

O festival de artes performativas celebrou cinco días de programación en distintos espazos de Santiago con propostas de danza, performance, poesía, flamenco e artes visuais

Redacción Santiago
07/09/2026 17:45
A sétima edición do Plataforma Festival reuniu 1.800 asistentes entre o 2 e o 6 de setembro en diferentes espazos de Santiago
A sétima edición do Plataforma Festival reuniu 1.800 asistentes entre o 2 e o 6 de setembro en diferentes espazos de Santiago
Carmen Verdú
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Plataforma. Festival de Artes Performativas de Santiago de Compostela pechou este domingo a súa sétima edición con 1.800 asistentes ao conxunto de actividades celebradas entre o 2 e o 6 de setembro. A resposta do público, cunha importante afluencia en boa parte das propostas e as prazas esgotadas no taller de Ana Gesto, marca o balance dunha edición que volveu estender a creación contemporánea por diferentes espazos da cidade.

Durante cinco días, o festival reuniu a Olga de Soto, Óscar Gómez Mata e Juan Loriente, María Ruido, Ismael Ramos, Félix Fernández, Tere Recarens e Shima, Sergio Marey, Leonor Leal, Luz Arcas, Álvaro Murillo e Alejandro Vega, Ana Gesto, iXa, Corpo Liminal e Enésima, con propostas de danza, performance, poesía, flamenco e artes visuais, ademais de talleres e accións participativas.

Un dos principais trazos desta sétima edición foi novamente a diversidade de espazos utilizados. A programación pasou pola Sala Agustín Magán, o Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC, a Fundación Eugenio Granell, o Museo do Pobo Galego, a Fundación DIDAC, a Fundación SGAE, o Teatro Principal e a Casa das Máquinas, ademais de espazos ao aire libre como o Parque de Bonaval e o Parque da Alameda.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Cultura, José López Campos, durante una parada de la Vía de la plata

El Camino Mozárabe-Vía de la Plata aumenta un 32% sus peregrinos llegados a Santiago en agosto

Más información

O festival mantivo tamén a súa aposta polas estreas, os procesos de creación e a presentación de novos traballos, entre eles 'Algo se cruza en las palabras al escavar bajo los pies. Capítulo 1 (2026-2029)', de Olga de Soto. A programación reforzou, así mesmo, a presenza da creación galega e o diálogo entre artistas de diferentes xeracións e procedencias.

A participación do público foi especialmente significativa nas actividades desenvolvidas fóra dos espazos escénicos convencionais. Propostas no Observatorio Astronómico, Bonaval, a Alameda ou a Casa das Máquinas permitiron ampliar os contextos habituais de exhibición e establecer novas relacións entre as prácticas artísticas, os espazos da cidade e os seus públicos.

A edición concluíu o domingo cunha xornada que comezou na Alameda con Álvaro Murillo e Alejandro Vega e coa presentación pública do taller impartido durante o festival por Ana Gesto. Pola tarde, iXa e Corpo Liminal actuaron na Casa das Máquinas e Enésima pechou a programación no Teatro Principal con 'Transparentar'.

Ana Gesto recibiu o Premio Plataforma 2026 pola súa traxectoria artística e a súa contribución ao desenvolvemento da performance en Galicia
Ana Gesto recibiu o Premio Plataforma 2026 pola súa traxectoria artística e a súa contribución ao desenvolvemento da performance en Galicia
Carmen Verdú

Ana Gesto, Premio Plataforma 2026

Tras a última función tivo lugar a entrega do Premio Plataforma 2026 a Ana Gesto, en recoñecemento á traxectoria da artista compostelá e á súa contribución ao desenvolvemento da performance en Galicia. O galardón, unha peza creada por Verónica Moar, foi entregado pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, nun acto no que participaron tamén os directores de Plataforma, Mónica Maneiro e Iñaki Martínez Antelo.

Durante a entrega, Mónica Maneiro lembrou a estreita vinculación de Ana Gesto con Plataforma desde os seus inicios, tanto a través da súa práctica artística como do seu labor de transmisión ás novas xeracións. “Para nós, Ana Gesto é parte da familia do festival e parte indispensable da historia da performance na nosa cidade”, sinalou a codirectora, que destacou tamén “a súa incansable tarefa de crear a partir do mínimo e a carón da vida”.

Maneiro incidiu ademais na importancia da performance dentro da identidade do festival, definíndoa como “unha das formas de creación máis interesantes, intensamente vinculada á necesidade de volver unir as prácticas artísticas coa vida e asumir novos compromisos sociais”.

Pola súa banda, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacou a dedicación de Ana Gesto á performance e unha traxectoria artística caracterizada por unha visión inclusiva e pola incorporación de cuestións vinculadas ao feminismo, ao rural e á memoria. Sanmartín felicitou tamén aos directores do festival por unha programación diversa, inclusiva e comprometida, e animounos a continuar traballando na futura edición de Plataforma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

As trece obras de Fenollera e Ibáñez estarán expostas en distintos espazos da Facultade de Xeografía e Historia da USC

A USC incorpora trece obras de José María Fenollera e Ibáñez aos fondos da Facultade de Xeografía e Historia
redacción santiago
A sétima edición do Plataforma Festival reuniu 1.800 asistentes entre o 2 e o 6 de setembro en diferentes espazos de Santiago

Plataforma pecha a súa sétima edición con 1.800 asistentes e entrega seu premio a Ana Gesto
redacción santiago
Vista aérea do castelo da Rocha Forte

Santiago licita por 93.000 euros o mantemento do Parque Arqueolóxico da Rocha Forte
redacción santiago
Os traballos para construír o novo paso elevado na rúa das Rodas comezaron este martes e obrigarán ao corte total da vía durante a primeira fase da actuación

Santiago autoriza por vía de urgencia la apertura al tráfico de la rúa das Rodas
Adriana Quesada