Plataforma pecha a súa sétima edición con 1.800 asistentes e entrega seu premio a Ana Gesto
O festival de artes performativas celebrou cinco días de programación en distintos espazos de Santiago con propostas de danza, performance, poesía, flamenco e artes visuais
Plataforma. Festival de Artes Performativas de Santiago de Compostela pechou este domingo a súa sétima edición con 1.800 asistentes ao conxunto de actividades celebradas entre o 2 e o 6 de setembro. A resposta do público, cunha importante afluencia en boa parte das propostas e as prazas esgotadas no taller de Ana Gesto, marca o balance dunha edición que volveu estender a creación contemporánea por diferentes espazos da cidade.
Durante cinco días, o festival reuniu a Olga de Soto, Óscar Gómez Mata e Juan Loriente, María Ruido, Ismael Ramos, Félix Fernández, Tere Recarens e Shima, Sergio Marey, Leonor Leal, Luz Arcas, Álvaro Murillo e Alejandro Vega, Ana Gesto, iXa, Corpo Liminal e Enésima, con propostas de danza, performance, poesía, flamenco e artes visuais, ademais de talleres e accións participativas.
Un dos principais trazos desta sétima edición foi novamente a diversidade de espazos utilizados. A programación pasou pola Sala Agustín Magán, o Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC, a Fundación Eugenio Granell, o Museo do Pobo Galego, a Fundación DIDAC, a Fundación SGAE, o Teatro Principal e a Casa das Máquinas, ademais de espazos ao aire libre como o Parque de Bonaval e o Parque da Alameda.
O festival mantivo tamén a súa aposta polas estreas, os procesos de creación e a presentación de novos traballos, entre eles 'Algo se cruza en las palabras al escavar bajo los pies. Capítulo 1 (2026-2029)', de Olga de Soto. A programación reforzou, así mesmo, a presenza da creación galega e o diálogo entre artistas de diferentes xeracións e procedencias.
A participación do público foi especialmente significativa nas actividades desenvolvidas fóra dos espazos escénicos convencionais. Propostas no Observatorio Astronómico, Bonaval, a Alameda ou a Casa das Máquinas permitiron ampliar os contextos habituais de exhibición e establecer novas relacións entre as prácticas artísticas, os espazos da cidade e os seus públicos.
A edición concluíu o domingo cunha xornada que comezou na Alameda con Álvaro Murillo e Alejandro Vega e coa presentación pública do taller impartido durante o festival por Ana Gesto. Pola tarde, iXa e Corpo Liminal actuaron na Casa das Máquinas e Enésima pechou a programación no Teatro Principal con 'Transparentar'.
Ana Gesto, Premio Plataforma 2026
Tras a última función tivo lugar a entrega do Premio Plataforma 2026 a Ana Gesto, en recoñecemento á traxectoria da artista compostelá e á súa contribución ao desenvolvemento da performance en Galicia. O galardón, unha peza creada por Verónica Moar, foi entregado pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, nun acto no que participaron tamén os directores de Plataforma, Mónica Maneiro e Iñaki Martínez Antelo.
Durante a entrega, Mónica Maneiro lembrou a estreita vinculación de Ana Gesto con Plataforma desde os seus inicios, tanto a través da súa práctica artística como do seu labor de transmisión ás novas xeracións. “Para nós, Ana Gesto é parte da familia do festival e parte indispensable da historia da performance na nosa cidade”, sinalou a codirectora, que destacou tamén “a súa incansable tarefa de crear a partir do mínimo e a carón da vida”.
Maneiro incidiu ademais na importancia da performance dentro da identidade do festival, definíndoa como “unha das formas de creación máis interesantes, intensamente vinculada á necesidade de volver unir as prácticas artísticas coa vida e asumir novos compromisos sociais”.
Pola súa banda, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacou a dedicación de Ana Gesto á performance e unha traxectoria artística caracterizada por unha visión inclusiva e pola incorporación de cuestións vinculadas ao feminismo, ao rural e á memoria. Sanmartín felicitou tamén aos directores do festival por unha programación diversa, inclusiva e comprometida, e animounos a continuar traballando na futura edición de Plataforma.