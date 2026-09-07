CCOO denuncia la presencia de cucarachas en la cocina del Hospital Clínico de Santiago

CCOO reclama al área sanitaria de Santiago-Barbanza información sobre las medidas adoptadas para controlar la presencia de cucarachas en la cocina del Hospital Clínico Archivo

La sección sindical de CCOO del área sanitaria de Santiago-Barbanza ha denunciado la presencia de cucarachas en el servicio de cocina del Hospital Clínico Universitario de Santiago y le reclama a la Gerencia que adopte "inmediatamente" medidas efectivas para controlar la situación.

Según relatan en un comunicado, el pasado 4 de septiembre se notificó la aparición del insecto en la comida de un paciente, un episodio que tachan de "intolerable" y que, aseguran, "compromete la seguridad alimentaria".

Apuntan además que la presencia de cucarachas en el servicio de cocina ya se había producido de manera "esporádica", pero durante el mes de agosto proliferaron, especialmente por debajo de los hornos y de las escombreras, en la zona de los trenes de lavado. Destacan también que esta situación se comunicó por las vías procedentes.

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El sindicato señala que, según los profesionales del servicio, una empresa externa está aplicando un producto en determinadas zonas, pero desaparece enseguida debido a la limpieza a fondo que se realiza diariamente en la cocina.

La delegada de prevención de CCOO y miembro del comité de seguridad y salud del área sanitaria de Santiago-Barbanza, Ana Riveiro Corrales, le ha trasladado a la Dirección de Recursos Humanos, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, al comité de seguridad y salud y a la Dirección de Relaciones Externas del área una petición de información y de adopción de medidas.

En concreto, el sindicato reclama saber desde cuándo tiene conocimiento la Dirección de la presencia de cucarachas en la cocina, qué medidas se han adoptado, qué programa de control de plagas se está aplicando y que instrucciones establece la empresa responsable.

También pregunta si existe un programa continuo de vigilancia y control y por qué no se están sellando las brechas y minimizando las posibles puertas de entrada de estos insectos.