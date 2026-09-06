La Asociación de Pacientes denuncia que las Urxencias del CHUS vuelven a sufrir episodios de colapso

La asociación reclama nuevamente a los responsables sanitarios que actúen para evitar estas situacione

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS ha denunciado un nuevo episodio de saturación en el servicio de Urxencias del hospital compostelano. Según relata la entidad, un paciente que acudió con fuertes cólicos fue colocado en un corredor junto a otros diez enfermos después de pasar por triaje.

El paciente llegó a Urxencias y, a las 20.40 horas, fue ubicado en el corredor mientras esperaba ser trasladado a uno de los cubículos de atención. Según la asociación, permaneció allí casi cuatro horas hasta que finalmente fue atendido.

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La entidad asegura que lleva realizando denuncias sobre esta situación desde 2015 y reclama a los responsables sanitarios que adopten medidas para evitar que la atención en los corredores se convierta en una práctica habitual.

La asociación sostiene que esta situación afecta a la intimidad y dignidad de los pacientes y recuerda que distintos informes de organismos públicos ya han advertido sobre los problemas derivados de la saturación de los servicios de Urxencias.

Entre ellos cita informes del Consello de Contas de Galicia y de la Valedora do Pobo, además de distintas normas que reconocen el derecho de los pacientes a la intimidad y a la confidencialidad de sus datos.

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La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS reclama nuevamente a los responsables sanitarios que actúen para evitar estas situaciones y que hagan cumplir las normas que protegen a los pacientes como personas dotadas de derechos.