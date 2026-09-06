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Santiago de Compostela

El PP denuncia que Santiago llegó a contar con solo seis policías locales en algunas jornadas de verano

Los populares aseguran que el servicio se prestó en algunos días con la mitad de los doce efectivos mínimos establecidos para los fines de semana

Redacción Santiago
06/09/2026 17:26
20260904 FOTO JOSÉ RAMÓN DE LA FUENTE
El concejal del PP José Ramón de la Fuente acusa al Gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta de no garantizar los recursos necesarios
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El Partido Popular de Santiago ha denunciado que durante este verano hubo jornadas en las que la ciudad contó con solo seis efectivos de la Policía Local, la mitad de los doce agentes que, según los populares, el propio Concello establece como mínimo para los fines de semana.

El concejal del PP José Ramón de la Fuente acusa al Gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta de no garantizar los recursos necesarios para el servicio y vincula esta situación a la negativa del ejecutivo a habilitar y pagar las horas extraordinarias necesarias para completar las dotaciones.

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Según denuncia el PP, también hubo jornadas en las que el servicio se prestó sin la presencia de los oficiales establecidos, dejando algunas quendas sin el correspondiente mando policial.

"Dejar la ciudad con la mitad de los policías que ellos mismos consideran imprescindibles es una decisión política y una irresponsabilidad", sostiene De la Fuente.

El PP exige explicaciones

Los populares aseguran que la falta de efectivos no respondió a una situación excepcional, sino a una decisión del Gobierno local de no asumir el coste de las horas extraordinarias necesarias para completar el dispositivo.

El PP reclama ahora explicaciones sobre los motivos por los que, según denuncia, hubo días en los que la Policía Local contó con solo seis agentes y pide que el Gobierno municipal garantice los efectivos mínimos establecidos y la presencia de los mandos correspondientes en todas las quendas.

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De la Fuente también reclama medidas para hacer frente a lo que considera carencias estructurales de la plantilla, entre ellas el refuerzo de efectivos y la mejora de los recursos destinados a la prevención y la seguridad.

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